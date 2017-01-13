13 января 2017 года

Нехватку креветки Китаю восполняют контрабандисты

Ежегодно через границу с Вьетнамом в КНР незаконно ввозится до 270 тыс. тонн креветки, пишут британские СМИ. Рост контрабанды стимулируется увеличивающимся внутренним спросом и эпизоотиями на китайских фермах.

По данным британского портала Undercurrent News, в 2016 г. через китайско-вьетнамскую границу незаконно перевезли столько креветки, сколько ежегодно производит Таиланд. Ее стоимость оценивается в 1 млрд долларов. Таким образом, четыре из пяти креветок, поставленных в КНР, попали в страну нелегально, делает вывод издание.

Несмотря на всю фантастичность такой высокой цифры, она выглядит вполне достоверной, если проверить официальную статистику импорта креветки, ее производство в Китае и отчеты крупнейших игроков отрасли, отмечает портал. Некоторые полагают, что объемы креветочной контрабанды даже выше.

По мнению китайских источников, если правительство страны всерьез займется проблемой, поток вьетнамской креветки через границу может остановиться буквально в течение суток. Они опасаются, что это ввергнет креветочную отрасль КНР в хаос.

Канал контрабанды из северного вьетнамского порта Хайфон хорошо известен, однако таких угрожающих масштабов нелегальный ввоз креветки достиг лишь в последние годы, сообщает корреспондент Fishnews. Причина - растущий спрос в Китае, который связан с увеличением потребления и эпизоотиями на креветочных фермах. Так, осенью 2016 г. производство белоногой креветки в главных центрах ее выращивания на территории КНР сократилось на 30-40%.

На фоне уменьшения производства и роста потребления цены на произведенную в Китае креветку бьют рекорд. К примеру, стоимость килограмма креветки 80 калибра у фермера в апреле прошлого года достигла 90 юаней (около 13 долларов), пишет Undercurrent News. Возможно к празднованию Нового года по лунному календарю (в конце января) эта цена удвоится.

Fishnews