13 января 2017 года

Судовладельцев призвали тщательнее следить за безопасностью

Представители госструктур и судовладельцев Северного бассейна обсудили ситуацию с обеспечением безопасности рыбопромыслового флота. Предписано более тщательно проверять суда в порту и в море.

Вопросы безопасности мореплавания рассматривались на «промысловом часе» в Мурманске. В обсуждении участвовали представители Баренцево-Беломорского теруправления Росрыболовства, Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ, Северо-Западного филиала освидетельствования на соответствие требованиям МКУБ, морского порта Мурманск, судовладельцев.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Северного ЭО АСР, одной из важнейших тем в повестке дня стало обсуждение ситуации с рыболовным судном «Монни».

До сведения судовладельцев довели информацию о необходимости усилить контроль за работой флота, особенно маломерного, в осенне-зимний период. Представители судовладельцев должны повысить тщательность проверок судов, стоящих в порту и в море, уделять особое внимание состоянию околочного инструмента, производить контрольный расчет остойчивости с учетом обледенения, обеспечивать личный контроль капитана за размещением груза и рыбопродукции. Для маломерного флота было предложено исключить одиночное плавание и промысел. Также было выдвинуто предложение рассмотреть вопрос о дипломировании комсостава маломерных судов.

В настоящее время в целях недопущения гибели членов экипажей, судов и аварийных случаев эксперты Северо-Западного филиала освидетельствования совместно с представителями судовладельцев проводят дополнительные проверки в порту и акватории Мурманска на соответствие Международному кодексу по управлению безопасностью.

Fishnews