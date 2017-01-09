Артемию не выпустили в Казахстан

09 января 2017 года
С какими результатами отрасль подошла к новому году? Fishnews решил обобщить информацию о наиболее ярких темах и важных событиях рыбохозяйственного комплекса. 2016-й отметился горячими обсуждениями.
30 декабря 2016 года
Актуализировать и систематизировать требования по наиболее массовым видам предпринимательской деятельности и по всем видам контроля и надзора власти планируют к 2025 г.
28 декабря 2016 года
По данным прокуратуры Хабаровского края, за 11 месяцев 2016 г. общая сумма ущерба, причиненного водным биоресурсам, превысила 78 млн рублей, однако в добровольном порядке возмещено всего около 4 млн. Столь низкий показатель связывают с недостаточной эффективностью раскрытия и расследования дел.
23 декабря 2016 года
На Дальнем Востоке России завершила работу группа специалистов Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея. В ходе инспекции на одном из предприятий были выявлены нарушения.
21 декабря 2016 года
Работа, которую Россельхознадзор проводит совместно с Росрыболовством, всегда была направлена на то, чтобы браконьерская рыбопродукция не попадала в оборот, заявил глава ветеринарного ведомства Сергей Данкверт. Он отметил, что потребителю нужно быть внимательнее.
16 декабря 2016 года
Минсельхоз и Минфин выпустили приказ, который призван установить единые подходы к управлению, реализации и совершенствованию системы управления рисками при осуществлении ветконтроля в пунктах пропуска через госграницу и местах выполнения таможенных операций при ввозе в РФ товаров, подлежащих такому контролю.
13 января 2017 года
Внесены изменения в государственную программу «Развитие рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области на 2014-2020 гг.». В частности, в документе прописано создание рыбного кластера на береговых мощностях портов островного региона.
Начальником управления науки и образования Росрыболовства назначен Сергей Голованов. Константин Бандурин продолжит работу в качестве руководителя АтлантНИРО.
Рыбаков просят проанализировать процедуру выдачи сертификатов на уловы, поставляемые в Евросоюз, и сообщить в теруправление о выявленных проблемных вопросах. Эту информацию планируется использовать для внесения изменений в соответствующий регламент.
Департамент АПК Курганской области объявил конкурс по распределению участков для промышленного рыболовства. Предполагается найти пользователей для 6 РПУ на озерах региона.
Представители госструктур и судовладельцев Северного бассейна обсудили ситуацию с обеспечением безопасности рыбопромыслового флота. Предписано более тщательно проверять суда в порту и в море.
Профильный комитет Совета Федерации передал в Минсельхоз замечания и предложения к проектам подзаконных актов, устанавливающих порядок и процедуру распределения инвестиционных квот.
Специалисты АзНИИРХ исследовали состояние рыбных запасов старейшего водохранилища Ставропольского края – Волчьи ворота. В качестве основного направления повышения рыбопродуктивности водоема ученые назвали пастбищную аквакультуру.
Ежегодно через границу с Вьетнамом в КНР незаконно ввозится до 270 тыс. тонн креветки, пишут британские СМИ. Рост контрабанды стимулируется увеличивающимся внутренним спросом и эпизоотиями на китайских фермах.
Предприятия Республики Крым за 11 месяцев 2016 г. выловили 18702 тонны водных биоресурсов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем добычи увеличился более чем на 35%.
12 января 2017 года
В переданных в Правительство проектах правовых актов по распределению инвестиционных квот нашли отражение предложения, подготовленные Российским союзом промышленников и предпринимателей.