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Артемию не выпустили в Казахстан

В Омской области пресекли попытку вывоза в Республику Казахстан 20 тонн цист артемии. Ценный биоресурс пытались доставить в сопредельное государство по недействительным ветеринарным сопроводительным документам.

Информация о нарушении поступила в управление Россельхознадзора по Омской области от пограничников. Они задержали в приграничной зоне автомобиль, в полуприцепе которого находились полипропиленовые мешки с цистами артемий. Как сообщили Fishnews в пресс-службе управления РСХН, перевозчик представил ветеринарные сопроводительные документы, выданные с нарушениями норм законодательства ЕАЭС. Эти документы были признаны недействительными.

В результате груз был задержан, его вывоз с территории Российской Федерации запрещен, правонарушителя привлекли к административной ответственности.

Яйца рачка Artemia salina добываются в экологически чистых соленых озерах Сибири. Это первоклассный, высокопитательный корм для молоди всех видов рыб, креветок, птицы. Кроме того, цисты артемии широко используются в косметологии.

Fishnews

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