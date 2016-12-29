Новости

Таможня подсчитала рыбный импорт

С января по ноябрь прошедшего года в Россию, по данным таможенной статистики, было ввезено 320,4 тыс. тонн свежей и мороженой рыбы. В стоимостном выражении импорт составил 872,7 млн долларов.

В опубликованном перечне импорта важнейших товаров содержатся в том числе продукты с кодами ТН ВЭД ЕАЭС 0302-0304. Как сообщает корреспондент Fishnews, 309 тыс. тонн этих продуктов стоимостью 854,5 млн долларов прибыли в Россию из дальнего зарубежья. Еще 11,4 тыс. тонн рыбы на 18,2 млн долларов ввезено из стран СНГ.

Fishnews

НазадМетки: таможня

Похожие новости

29 декабря 2016 года

Сахалин возлагает большие надежды на рыбный кластер

Весной в Корсаковском порту начнется строительство объектов логистическо-перерабатывающего центра. Сахалинский проект привлек внимание японских и корейских инвесторов: они готовы принять участие в его создании и оснащении.

28 декабря 2016 года

Хабаровские браконьеры не спешат возмещать ущерб

По данным прокуратуры Хабаровского края, за 11 месяцев 2016 г. общая сумма ущерба, причиненного водным биоресурсам, превысила 78 млн рублей, однако в добровольном порядке возмещено всего около 4 млн. Столь низкий показатель связывают с недостаточной эффективностью раскрытия и расследования дел.

Сахалинские пограничники ответили на вопросы рыбаков

Рыбаки и пограничники – союзники в деле сохранения водных биоресурсов, подчеркнул на совещании с представителями отрасли начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области Сергей Кудряшов. Он отметил важность диалога в решении общих вопросов.

22 декабря 2016 года

Владивостокская таможня оценила объемы рыбных поставок

За январь-ноябрь в зоне деятельности Владивостокской таможни вывезено около 1 млн. тонн продукции из водных биоресурсов. Она занимает 83,5% от экспорта в стоимостном выражении.

14 декабря 2016 года

Скотч – помощник любителей трепанга

Сотрудники Уссурийской таможни обнаружили у граждан КНР, отправляющихся на родину, 46,5 кг незадекларированного сушеного трепанга. Свертки с ценным продуктом пытались вывезти в багаже и под одеждой.

06 декабря 2016 года

Дальневосточная оперативная таможня подсчитала уголовные дела

По данным ДВОТ, за период с января по ноябрь текущего года в Дальневосточном регионе выявлено 92 преступления, связанных с контрабандой стратегически важных товаров и ресурсов.

Лента новостей

18 января 2017 года

Рыбаков попросили «не путать» подзоны при промысле сельди

Статистика добычи тихоокеанской сельди в Восточно-Сахалинской подзоне потребовала особого внимания на заседании штаба охотоморской путины. Анализ работы флота показал, что повторяется ситуация 2016 г. с подменой промысловых районов.

Аквакультура отличилась в Курганской области

Вылов водных биоресурсов в Курганской области за прошлый год составил 4,4 тыс. тонн, в том числе в аквакультуре. При этом объемы производства товарной рыбы оказались рекордными за всю историю рыбного хозяйства региона, заявили в Нижнеобском теруправлении Росрыболовства.

В ТИНРО развеяли мифы о лососях

На отчетной сессии ТИНРО-Центра с критических позиций рассмотрели некоторые представления о морской экологии тихоокеанских лососей. Часть этих стереотипов утвердилась еще во второй половине прошлого столетия.

Приморский трепанг пошел в рост

В 2016 г. аквафермеры Приморского края вырастили более 1600 тонн трепанга. По сравнению с предыдущим годом показатель по этому перспективному объекту марикультуры увеличился на 41%, заявили власти региона.

Камчатские пограничники заявили о готовности разъяснять нюансы

Руководство Погрануправления ФСБ России по восточному арктическому району выразило готовность проводить встречи с рыбаками и разъяснять тонкости законодательства.

Наважья путина началась непросто

В этом году работу судов, ведущих промысел наваги на Восточном Сахалине, задержала сложная ледовая обстановка. Несколько дней прошлось ждать благоприятных погодных условий.

Краболовы Аляски в этом сезоне останутся без бэрди

Совет по рыболовству Аляски принял решение отменить коммерческий промысел краба-стригуна бэрди в Беринговом море. Члены совета отказались согласовать даже ограниченный вылов из-за опасений нанести вред популяции.

России советуют готовиться к изменениям на рыбном рынке

В долгосрочной перспективе рынок продукции морского промысла будет сжиматься, говорится в прогнозе научно-технологического развития отечественного АПК. Авторы документа рекомендуют заблаговременно создать механизмы господдержки рыбаков и предусмотреть альтернативные формы занятости в прибрежных поселках.

По рефрижератору «Амикус» завели дела

На Сахалине возбуждено уголовное дело по факту задержания транспорта-«подфлажника» «Амикус» с нелегальным крабом на борту. Ряд административных дел заведен и в отношении капитана.

«Жемчужину» доставят на буксире в Мурманск

Спасательный буксир «Мурманрыба» пришел на помощь рыбопромысловому судну «Жемчужина», потерявшему ход в Баренцевом море. Аварийный траулер будет отбуксирован в порт Мурманск.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Оценка регулирующего воздействия – формальность или рабочий инструмент?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки могут готовить заявки

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Александр ФОМИН

Президент ВАРПЭ

Александр ФОМИН

Чего добился регулятор?

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Expo Solution Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solution Group

Иван ФЕТИСОВ

Российские рыбаки заслужили отраслевую выставку

Первый президент Ассоциации добытчиков минтая – председатель Совета директоров ПАО «Океанрыбфлот» Игорь ЕВТУШОК

Председатель Совета директоров ПАО «Океанрыбфлот»

Игорь ЕВТУШОК

Чтобы голос был услышан, он должен быть не один

Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области» Сергей СЕНЬКО

Председатель правления Ассоциации «Союз рыболовецких колхозов и предприятий Сахалинской области»

Сергей СЕНЬКО

Вопросов пока больше, чем ответов

Президент регионального фонда «Родные острова» Александр КАН

Президент регионального фонда «Родные острова»

Александр КАН

Рыбаки решают социальные вопросы

Все интервью

Личное мнение

Управляющий делами Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Вячеслав БЫЧКОВ

Управляющий делами ВАРПЭ

Вячеслав БЫЧКОВ

Замалчивать барьеры для бизнеса не получится

Исполнительный директор НКО «Ассоциация добытчиков минтая» Алексей БУГЛАК

Исполнительный директор НКО «Ассоциация добытчиков минтая»

Алексей БУГЛАК

К чему может привести «допинговый скандал» в рыболовстве?

Все материалы

Крупным планом

Медвежья рыбалка на Камчатке

Год, богатый на дискуссии

Антарктический клыкач. Фото с сайта hntr.ru

За клыкачом: тяжелая рыбалка на краю земли

Все материалы

События

Во Владивосток прибыла первая партия консервов с возрожденного рыбокомбината «Островной» на Шикотане

Консервы «Островного» пошли на Большую землю

Траловый промысел минтая. Фото предоставлено РРПК

АДМ подтвердила курс на устойчивость промысла

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.