17 января 2017 года

Таможня подсчитала рыбный импорт

С января по ноябрь прошедшего года в Россию, по данным таможенной статистики, было ввезено 320,4 тыс. тонн свежей и мороженой рыбы. В стоимостном выражении импорт составил 872,7 млн долларов.

В опубликованном перечне импорта важнейших товаров содержатся в том числе продукты с кодами ТН ВЭД ЕАЭС 0302-0304. Как сообщает корреспондент Fishnews, 309 тыс. тонн этих продуктов стоимостью 854,5 млн долларов прибыли в Россию из дальнего зарубежья. Еще 11,4 тыс. тонн рыбы на 18,2 млн долларов ввезено из стран СНГ.

Fishnews