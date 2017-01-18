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Рыб предлагают идентифицировать группой

Рыб предлагают идентифицировать группой

Минсельхоз России выставил для обсуждения проект общих подходов в ЕАЭС для мероприятий по идентификации, регистрации и прослеживаемости животных и продукции животного происхождения. Документ касается и рыбы.

На сайте regulation.gov.ru опубликован проект решения Коллегии Евразийской экономической комиссии «О Положении о согласованных подходах при проведении идентификации, регистрации и прослеживаемости животных и продукции животного происхождения». В качестве разработчика документа указано Министерство сельского хозяйства РФ. При этом отмечено, что основанием для подготовки стал Договор о ЕАЭС.

Среди целей Положения его авторы указали создание условий для обеспечения прослеживаемости подконтрольных товаров, улучшение механизмов контроля здоровья животных и безопасности продукции животного происхождения.

Предполагается, что действие документа будет распространяться на все виды животных, которые определены самим Положением, продукцию животного происхождения, включенную в Единый перечень товаров, подлежащих ветконтролю, а также пищевую продукцию из Единого перечня продукции, подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). Таким образом, проект касается и продукции из водных биоресурсов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, под идентификацией животного или группы животных в Положении подразумевается присвоение им идентификационного номера, регистрация животного либо группы в национальной информационной системе и/или последующая возможность установления соответствия животного (группы) информации в системе. Номер, соответственно, может быть индивидуальным либо групповым.

Предусмотрено, что животные, содержащиеся в пределах территории одного из государств-членов, должны быть идентифицированы и зарегистрированы в соответствии с Положением и законодательством этой страны. Есть требование по идентификации и регистрации и в случае перемещения между государствами ЕАЭС, а также при ввозе на таможенную территорию союза.

В проекте перечислены общие подходы при идентификации и регистрации различных животных. В том числе рыб и других гидробионтов, «производимых в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания». Для них предусматривается идентификация групповым методом.

Отдельно оговорены общие подходы при идентификации и прослеживаемости продукции животного происхождения, произведенной в союзе. Авторы документа предлагают понимать под идентификацией пищевой продукции животного происхождения отнесение партии или единицы продукции к конкретному виду на основе маркировки, непищевой – на основе маркировки и (или) присвоения изготовителем (упаковщиком) идентификационного номера партии или единицы продукции, «позволяющего установить связь между партией продукции и ее изготовителем (производителем)».

Предполагается, что национальные нормативно-правовые акты членов ЕАЭС в области идентификации, регистрации и прослеживаемости животных и продукции животного происхождения должны соответствовать положению.

Согласно проекту, мероприятия по идентификации и регистрации животных в союзе должны быть реализованы в соответствии с Положением до 1 января 2022 г., по обеспечению идентификации и прослеживаемости продукции – до 1 января 2027 г. «Перемещение между государствами-членами животных, идентификация которых осуществлена в соответствии с законодательством государства-члена отправителя, но без учета настоящего Положения, может осуществляться до 31 декабря 2021 года. Идентификация таких животных на территории государства-члена получателя осуществляется в соответствии с законодательством государства-члена получателя», – говорится в документе.

Fishnews

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