18 января 2017 года

Краболовы Аляски в этом сезоне останутся без бэрди

Совет по рыболовству Аляски принял решение отменить коммерческий промысел краба-стригуна бэрди в Беринговом море. Члены совета отказались согласовать даже ограниченный вылов из-за опасений нанести вред популяции.

На последнем собрании Совета по рыболовству Аляски решался вопрос о возможности ведения ограниченного промысла краба-стригуна бэрди. Краболовы надеялись получить возможность добыть 10% от определенного ранее лимита (около 1,8 тыс. тонн) взрослых самцов в западном промысловом районе Берингова моря. Однако опасения, связанные с сокращением популяции, перевесили риск от падения прибыли бизнеса. В результате «промысел краба-стригуна бэрди, стоимостью примерно в 50 млн долларов, будет полностью приостановлен в этом году», сообщают американские СМИ.

Открытие сезона добычи краба-стригуна бэрди находилось под вопросом с осени 2015 г. Тогда Департамент охоты и рыболовства Аляски объявил, что популяция вида находится ниже уровня, необходимого для начала промысла. В свою очередь рыбаки и муниципалитеты городов Уналашка и Сент-Пол выразили сомнение в правильности расчетов и стратегии, выбранной для сохранения популяции стригуна бэрди. В частности, критике подвергся принцип, ставящей во главу угла объем биомассы самок краба.

В качестве аргументации промысловики приводят результаты двух прошедших промысловых сезонов, на протяжении которых уловы краба были устойчивыми. Однако биологи департамента заявляют, что популяция сокращается. В ходе исследований ученые зафиксировали рекордно низкое количество самок, сокращение числа самцов и практически не обнаружили молоди краба.

Решение Совета по рыболовству Аляски поставило точку в этом споре, теперь краболовам остается надеяться лишь на следующий промысловый сезон. Тем не менее, как сообщает корреспондент Fishnews, в совете согласились рассмотреть критику, высказанную рыбаками в отношении стратегии сохранения популяции краба: позицию бизнеса обещают рассмотреть на следующем собрании, которое планируется провести весной.

Fishnews