19 января 2017 года

На российский вылов повлияли шторма

К 16 января российские пользователи освоили 134,5 тыс. тонн водных биоресурсов, что на 20% ниже уровня прошлого года. Снижение объемов добычи связано с неблагоприятными погодными условиями на Дальнем Востоке и на Северном бассейне.

В Дальневосточном бассейне общий вылов составляет 100,9 тыс. тонн – это на 29,3 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период 2016 г. Минтая поймано 61,9 тыс. тонн, по сравнению с показателем на отчетную дату прошлого года добыча снизилась на 22,7 тыс. тонн. Несмотря на низкую температуру воздуха, льды не осложняют пока работу флота. В то же время сильные штормовые ветра существенно влияли на производительность лова, особенно в южной части Охотского моря, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В федеральном агентстве также отметили, что скопления минтая, в отличие от прошлого года, были разрежены и подвижны. С увеличением глубины траления резко возрастают приловы молоди. Кроме того, флот сейчас ориентирован на добычу тихоокеанской сельди – необходимо освоить квоту, пока подзоны не покрылись льдами.

В Северном бассейне вылов составляет 11,5 тыс. тонн, что ниже уровня прошлого года на 2,9 тыс. тонн. Трески освоено 5,1 тыс. тонн (-4,4 тыс. тонн по сравнению с показателем на 16 января 2016 г.), пикши - 5,7 тыс. тонн (+1,3 тыс. тонн).

В Балтийском море российские рыбаки наловили 1,2 тыс. тонн – это на 1,9 тыс. тонн меньше, чем на отчетную дату 2016 г. Промысел шпрота принес 500 тонн, отставание от показателя за аналогичный период прошлого года составляет 1,5 тыс. тонн. Балтийской сельди добыто 600 тонн (-400 тонн).

В Азово-Черноморском бассейне освоено 2,3 тыс. тонн ВБР, что ниже уровня 2016 г. на 0,4 тыс. тонн. На промысле хамсы вылов составляет 2,2 тыс. тонн, прибавка – 10 тонн. Тюльки добыто 100 тонн (-400 тонн).

В Каспийском бассейне поймали 20 тонн кильки, за аналогичный период прошлого года показатели были больше на 100 тонн.

В зонах иностранных государств российские суда освоили 17,6 тыс. тонн водных биоресурсов, превысив уровень 2016 г. на 6,9 тыс. тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто еще 900 тонн (+300 тонн).

Fishnews