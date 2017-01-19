19 января 2017 года

Восстановление азовских лиманов доверят амуру

Межведомственная рабочая группа по восстановлению азовских лиманов приступила к планированию деятельности. В числе основных направлений – выпуск молоди белого амура и мелиорация на водоемах нерестово-выростных хозяйств.

В Краснодарском крае приступила к работе межведомственная рабочая группа по восстановлению азовских лиманов. В ее состав вошли депутаты заксобрания, специалисты краевого минсельхоза, Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства, представители науки.

На первом заседании рабочей группы отмечено снижение промышленного вылова – 305 тонн в 2016 г., что на 9 тонн меньше показателя за предыдущий год. Между тем рекомендованный объем остается по-прежнему на высоком уровне – 1,6 тыс. тонн, рассказал на заседании начальник управления развития рыбохозяйственного комплекса минсельхоза Краснодарского края Артем Шевченко.

Представитель ведомства также рассказал об итогах работы по расчистке азовских лиманов. Так, в 2016 г. было обработано 75 га проток, устьев и русел рек. При расчистке и углублении водопроводящих и сбросных каналов изъято 60 тыс. м2 песка и грунта. Растительность уничтожена на площади свыше 5 тыс. га. Кроме того, в счет компенсации нанесенного ущерба в водоемы Краснодарского края выпущено 2,6 млн. штук молоди рыб, из них 23,4 тыс. экземпляров – растительноядные виды.

Однако, как отметили участники встречи, с учетом площади всей лиманной зоны региона – а это 190 тыс. га – выполненного объема работ крайне недостаточно.

Для эффективной деятельности члены межведомственной группы определили ряд направлений, на основе которых будет строиться план по восстановлению азовских лиманов. Это в том числе проведение работ по выпуску белого амура в лиманы, который является биологическим мелиоратором водоемов, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства. Ученым предстоит определить необходимое количество молоди амура и конкретные места выпуска рыбы, а специалистам минсельхоза – проработать с рыбоводческими хозяйствами возможность производства необходимого количества малька. Также будут продолжены мелиоративные работы на территории водоемов нерестово-выростных хозяйств.

По итогам совещания принято решение до 1 февраля разработать детальный план по восстановлению азовских лиманов с указанием четких объемов и сроков проведения работ.

Fishnews