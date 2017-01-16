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Генеральный директор Expo Solution Group Иван ФЕТИСОВ

Рыбная торговля ищет новые форматы

В столичных сетевых магазинах появятся экспериментальные рыбные отделы, ассортимент и оформление которых будут определять непосредственно производители рыбной продукции.

«Мы пришли к выводу, что только аренда рыбных отделов ассоциацией или саморегулируемым рыбацким объединением даст правильный продукт и обеспечит прямые поставки. На это и направлен наш эксперимент. Думаю, что этот год покажет, что у нас получится», – рассказал гендиректор Expo Solution Group Иван Фетисов.

Информация о формировании в ряде сетевых магазинов специализированных рыбных отделов была озвучена в октябре прошлого года на совещании в рамках выставки «Золотая осень». «С руководством сети мы неоднократно обсуждали этот вопрос и, видимо, в январе-феврале сможем по пунктам отчитаться о том, что было сделано и в какие сроки будут открыты те или иные магазины», – отметил собеседник Fishnews.

По его словам, в целом по Москве наблюдается положительная тенденция. Запрос на рыбу растет, потребители осознанно выбирают рыбную продукцию. Открывается много мелких рыбных магазинов, в том числе напрямую от производителей. Но если мономагазины могут позволить себе делать акцент на нескольких видах продукции, то в рыбном отделе сетевого магазина должно быть все – от «охлажденки» до пресервов и кулинарии.

«Рынок постепенно нащупывает правильные форматы. Размахивать «Океанами» 1980-х годов просто смешно, это сразу же громадный убыток. Но грамотно выстроенный и оформленный отдел в сетевом магазине – да, это действует. Или маленькие магазины, как показывает практика, – вполне жизнеспособный формат», – подчеркнул Иван Фетисов.

Fishnews

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