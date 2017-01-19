19 января 2017 года

Производителям тиляпии помогут сэкономить на кормах

Мексиканские ученые из Центра биологических исследований Северо-Запада (CIBNOR) разработали способ, который позволит аквафермам на 50% сократить расходы на корма для выращивания тиляпии.

Снизить расход традиционных для аквакультуры кормов позволяет специальная система, производящая микроорганизмы, которые и потребляет тиляпия (Oreochromis niloticus). Это разработка мексиканских ученых.

Как сообщает корреспондент Fishnews, система представляет собой скопление микроводорослей, бактерий и других одноклеточных, которые подселяются в рыбоводный водоем. Питательной средой для них служит измельченный в порошок сахарный тростник или кукуруза, которые закладываются на дно.

Одним из важных преимуществ новой системы является то, что воду в пруду, где происходит выращивание тиляпии, не придется периодически заменять. Таким образом, отсутствует необходимость сброса загрязненных стоков в естественные водоемы.

Кроме того, по информации мексиканского сайта Cronica.com.mx, разработанная технология позволяет сократить использование ресурсов на выращивание тиляпии по сравнению с традиционной аквакультурой. По подсчетам исследователей, расходы рыбоводов на корма в этом случае сокращаются на 50%.

Разработка новой системы является частью национальной программы по развитию устойчивой аквакультуры в Мексике. В рамках данного проекта и была создана группа ученых, которые сосредоточились на решении проблем рыбоводов, специализирующихся на выращивании тиляпии.

Fishnews