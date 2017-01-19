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Участие военнослужащих нацгвардии в спецоперации «Путина» на Дальнем Востоке, 2016 г. Фото – А. Колесников

Росгвардия будет следить за порядком на важных акваториях

Правительство утвердило перечень водных объектов, на которых воинские части войск национальной гвардии РФ участвуют в охране общественного порядка. В список, в частности, вошли реки Амур, Волга, Енисей, Уссурийский залив Японского моря, Кольский залив.

Распоряжением Правительства РФ от 18 января 2017 г. № 32 утвержден список водных объектов, на акватории которых воинские части войск нацгвардии участвуют в охране общественного порядка. Это объекты, «расположенные в районах с наиболее ценными природными ресурсами».

Как сообщает корреспондент Fishnews, в перечень вошли Лужская, Копорская, Невская губы Балтийского моря; Кольский залив, Кильдинский пролив, участок Баренцева моря от мыса Летинский до мыса Чеврай; участок Черного моря от мыса Песчаный до устья реки Псоу; Таганрогский залив Азовского моря; Уссурийский залив Японского моря; Керченский пролив; озеро Байкал. Также в списке реки Амур, Верхняя Ангара, Волга, Енисей, Кама, Кия и Тунгуска.

Fishnews

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