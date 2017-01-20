20 января 2017 года

У рыбаков Югры – свои рекорды

Вылов водных биоресурсов в Ханты-Мансийском автономном округе в прошлом году составил 16,7 тыс. тонн. Это максимальный показатель за последние 30 лет, рассказали в профильном департаменте региона.

В 2014 – 2016 гг. в реках Обь-Иртышского рыбохозяйственного района максимальный уровень воды позволил создать в пойменных системах наиболее оптимальные условия для нагула и размножения туводных видов рыб – основных объектов промысла для предприятий Югры. В связи с этим рыбаки осуществляли вылов всю путину, до глубокой зимы, сообщили Fishnews в департаменте природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО.

По данным Нижнеобского теруправления Росрыболовства, за 2016 г. промышленный вылов на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры достиг максимального с 80-х гг. объема – 16,7 тыс. тонн. По сравнению с показателем 2015 г. добыча выросла на 34,4% (тогда рыбаки взяли 12,4 тыс. тонн).

В департаменте отметили государственную поддержку, которая оказывается рыбной отрасли на уровне региона.

«Учитывая природные факты, государственную поддержку, динамика вылова имеет стабильную тенденцию роста. С 2012 по 2016 год показатель вырос в 2 раза, практически на 97%, с 8,4 тыс. тонн до 16,7 тыс. тонн соответственно», – рассказали в ведомстве.

Fishnews