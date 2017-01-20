20 января 2017 года

Тральщики стали чаще ловить кабель

В Татарском проливе участились случаи повреждения подводной волоконно-оптической линии связи рыболовецкими тралами, отмечает Северо-Восточное теруправление Росрыболовства.

В период 2015-2016 гг. при промысле в охранной зоне ПВОЛС происходили неоднократные повреждения кабеля, рассказали Fishnews в теруправлении.

Такие нарушения приводят к серьезным ограничениям доступности услуг связи для потребителей страны и региона, а также к финансовым и репутационным потерям компании-провайдера, подчеркнули в ТУ.

Северо-Восточное территориальное управление Росрыболовства напомнило судовладельцам и капитанам рыбопромысловых судов о необходимости неукоснительного соблюдения «Правил охраны линий и сооружений связи РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ № 578 от 9 июня 1995 г.

Согласно этому документу, охранными зонами для морских кабельных линий связи являются участки водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна по 0,25 морских миль с каждой стороны от кабеля. Трассы этих линий связи указываются в «извещениях мореплавателям» и наносятся на морские карты. В пределах охранных зон без разрешения провайдера запрещается, в частности, вести добычу рыбы, других водных животных, а также водных растений придонными орудиями лова. В случае подъема подводного кабеля связи якорем или рыболовной снастью капитаны судов обязаны принять все меры к освобождению кабеля без причинения ему повреждения, не считаясь с потерей якоря или рыболовной снасти, и немедленно сообщить об этом по радио в ближайший порт.

Fishnews