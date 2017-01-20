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Филиппинским браконьерам объявили войну. Фото с сайта asiancorrespondent.com

Браконьеров может постигнуть судьба наркоторговцев

Правительство Филиппин анонсировало кампанию против нелегального рыболовства, которая может стать не менее жесткой, чем борьба президента страны Родриго Дутерте с наркобизнесом.

Во время последнего заседания кабинета министров президент Республики Филиппины Родриго Дутерте призвал определить те округа, в которых осуществляется нелегальное рыболовство, и обязать местные власти навести порядок на своих территориях. На эту работу чиновникам дано полгода. В случае если задача не будет выполнена, против ответственных лиц будут выдвинуты обвинения, цитирует министра сельского хозяйства Филиппин Эммануэля Пиньола ABS-CBN News.

На сегодняшний день рыболовство на Филиппинах – одна из важнейших отраслей хозяйства, количество занятых в ней составляет около 3 млн человек, сообщает корреспондент Fishnews. При этом, по оценке природоохранной организации «Океана» (Oceana), в 10 из 13 основных рыбопромысловых районов страны отмечается чрезмерная промысловая нагрузка.

По информации зарубежных СМИ, во время объявленной Родриго Дутерте войны против наркобизнеса уже погибло около 6 тыс. человек, половина из них была убита полицией, а другая часть – дружинниками, которых в прессе называют «эскадронами смерти». В прошлом месяце угроза со стороны президента прозвучала уже в адрес коррупционеров.

В связи с этим жесткое заявление главы республики относительно нелегального рыболовства было расценено как возможное объявление войны браконьерам, которая может вестись столь же жесткими методами, отмечает asiancorrespondent.com. При этом регионы, достигшие успехов в искоренении ННН-промысла, будут отмечены президентской наградой. Среди критериев улучшения ситуации – снижение уровня браконьерства, повышение устойчивости рыболовства, организация морских заповедников, а также очистка прибережных вод от мусора.

Fishnews

НазадМетки: браконьерствоправительство

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