23 января 2017 года

Для охраны труда рыбаков и переработчиков – новые правила

Минтруд утвердил правил по охране труда при добыче и переработке водных биоресурсов. Выполнять требования документа обязательно для работодателя.

Приказ Министерства труда и социальной защиты от 2 ноября 2016 г. № 604 «Об утверждении Правил по охране труда при добыче (вылове), переработке водных биоресурсов и производстве отдельных видов продукции из ВБР» официально опубликован 20 января и вступит в силу через три месяца.

Как сообщает корреспондент Fishnews, действие документа распространяется как на суда рыбопромыслового флота, так и на береговые предприятия по производству продукции из водных биоресурсов.

Установленные требования обязательны для исполнения работодателями (судовладельцами) – юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и физическими лицами (за исключением тех, кто не является индивидуальными предпринимателями). Они несут ответственность за выполнение правил.

Предусмотрено, что федеральный государственный надзор за соблюдением требований осуществляют должностные лица Роструда, его территориальных органов (госинспекций труда в регионах).

По информации Минтруда, в 2016 г. были актуализированы правила охраны труда в различных сферах.

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ с приложением смотрите в рубрике «Официально» на сайте Fishnews.