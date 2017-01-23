23 января 2017 года

Россия и Япония продолжат работу над проектами в АПК

В декабре между аграрными ведомствами России и Японии был подписан меморандум по укреплению сотрудничества в сферах сельского и рыбного хозяйства. Страны решили продолжить взаимодействие по перечню приоритетных проектов, в том числе в рыбопереработке.

В рамках министерского саммита «Группы двадцати» заместитель министра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко встретился с замминистра сельского, лесного и рыбного хозяйства Японии Хиромити Мацусимой.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Минсельхоза России, стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере сельского хозяйства, в том числе доступ российской сельскохозяйственной продукции на рынок Японии и перспективы для импорта сельхозпродукции в РФ.

Евгений Громыко отметил, что российско-японский диалог в области сельского хозяйства подкреплен важными долгосрочными инициативами, для реализации которых в декабре 2016 г. был подписан меморандум между аграрными ведомствами двух стран.

«Мы договорились координировать свои действия в сфере двусторонней торговли, реализации совместных проектов, а также содействовать продвижению сельхозпродукции и продовольствия на рынки третьих стран», – прокомментировал замглавы Минсельхоза России.

На данном этапе сотрудничества государства договорились продолжить совместную работу по перечню приоритетных российско-японских проектов в сфере сельского хозяйства, в частности в таких отраслях, как животноводство, рыбопереработка, растениеводство.

Напомним, что Меморандум по укреплению сотрудничества в сферах сельского и рыбного хозяйства оказался в числе документов, подписанных в рамках декабрьского визита президента РФ Владимира Путина в Японию.

Fishnews