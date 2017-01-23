23 января 2017 года

Рынок КНР не пускает новых поставщиков

В 2016 г. Россельхознадзор дважды направлял заявку на внесение изменений в действующий список российских предприятий-поставщиков рыбопродукции в Китай. Главное государственное управление КНР по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) оставило обращения без ответа.

Напомним, что в апреле 2016 г. в Пекине состоялось заседание российско-китайской рабочей группы по проблемным вопросам взаимного доступа продукции животного и растительного происхождения. Стороны обсудили и тему экспорта рыбной муки в КНР.

Представители китайской стороны тогда гарантировали, что перечень российских экспортеров на официальном сайте AQSIQ будет дополнен в течение недели после получения необходимой информации от Россельхознадзора. Также Китай подтвердил готовность к выездной инспекции российской системы контроля безопасности при производстве рыбной муки.

В течение года после этого российское ветеринарное ведомство дважды направляло в AQSIQ заявки с просьбой обновить действующий список российских предприятий-поставщиков рыбопродукции: письма от 5 июля (№ ФС-НВ-7/12248) и 22 декабря 2016 г. (№ ФС-НВ-7/24650). Однако в адрес Россельхознадзора ни на одно письмо до сих пор не поступило ответа, сообщили Fishnews в пресс-службе Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

В то же время в ходе технических консультаций с AQSIQ, прошедших 17-19 октября в рамках подкомиссии по сотрудничеству в сфере сельского хозяйства российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств, китайская сторона сообщила о том, что актуализация списка поставщиков возможна только после инспекции российских экспортеров. Однако официальных данных о конкретных сроках проверки от AQSIQ в Россельхознадзор не поступало.

По информации ФГБУ «Нацрыббезопасность», и само учреждение, и Россельхознадзор в настоящее время «принимают все возможные меры для ускорения разрешения сложившейся ситуации».

Fishnews