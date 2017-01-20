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Старший партнер юридической фирмы «Инмар» Дмитрий КАФАНОВ

Таможня должна учитывать нюансы судоремонта

Тема таможенного оформления судовых ремонтов, выполненных за границей, весьма актуальна для дальневосточников. Но, как отмечает старший партнер юридической фирмы «Инмар» Дмитрий Кафанов, не всегда таможенные органы верно трактуют статьи Таможенного кодекса.

Очень часто судовладельцы, которые в силу целого ряда объективных обстоятельств вынуждены осуществлять ремонт своего флота за границей, сталкиваются с претензиями со стороны таможенных органов в связи с таможенным оформлением судов. Несмотря на то что в большинстве случаев требования таможни полностью оправданы, существует категория дел, где судовладельцы, по мнению юристов, неправомерно и необоснованно привлекаются к ответственности и вынуждены нести дополнительные расходы.

Отдельные спорные вопросы применения статьи 347 Таможенного кодекса Таможенного союза Fishnews прокомментировал старший партнер юридической фирмы «Инмар», член Комиссии по контролю за законодательной, нормотворческой и правоприменительной практикой в сфере таможенного регулирования ОС ФТС РФ Дмитрий Кафанов.

К таким случаям, в частности, относятся дела, связанные с применением пункта 1 части 1 статьи 347 ТК ТС. «Данный пункт Таможенного кодекса устанавливает, что без помещения под режим переработки вне таможенной территории и без уплаты таможенных пошлин и налогов с временно вывезенными транспортными средствами международной перевозки допускается совершение операций по техническому обслуживанию и (или) текущему ремонту, необходимых для обеспечения их сохранности, эксплуатации и поддержания в состоянии, в котором они находились на день вывоза, если потребность в таких операциях возникла во время использования этих транспортных средств в международной перевозке», - отмечает эксперт.

По мнению Дмитрия Кафанова, нынешняя редакция статьи 347 ТК ТС в отличие от действовашей ранее статьи 276 Таможенного кодекса РФ не содержит в себе каких-либо внутренних противоречий. «Предоставляя определенную льготу добросовестным судовладельцам, она в то же время дает таможенным органам достаточный юридический инструментарий для пресечения тех случаев, когда под видом текущего ремонта некоторые судовладельцы пытаются осуществлять средние и капитальные ремонты с уклонением от уплаты таможенных платежей», – поясняет представитель юридической фирмы.

Однако сегодня таможенные органы толкуют указанную норму таким образом, что любые заранее известные судовладельцу операции по текущему техническому обслуживанию и ремонту, несмотря на то что они осуществлены во время международной перевозки, не подпадают под операции, предусмотренные пунктом 1 части 1 статьи 347 ТК ТС. К предусмотренным в указанной статье операциям, по мнению таможенных органов, могут быть отнесены только ремонтные операции, осуществляемые для восстановления транспортных средств международной перевозки после их повреждения вследствие аварии, указывает Дмитрий Кафанов.

«Вместе с тем случай осуществления ремонтных операций в связи с аварией или иным инцидентом, произошедшим в период рейса международной перевозки, отдельно урегулирован пунктом 3 части 1 статьи 347 Таможенного кодекса Таможенного союза. А пункт 1 части 1 названной статьи регулирует отношения по иным видам ремонта, которые можно определить достаточно четко, следуя логике и внутреннему содержанию статьи 347», - обращает внимание эксперт.

Дмитрий Кафанов приводит и ряд других аргументов в пользу своей позиции и уверен, что необходимо менять правоприменительную практику таможенных органов по ремонтам судов.

Для всестороннего обсуждения указанных спорных вопросов всеми заинтересованными сторонами фирма «Инмар» направила соответствующее обращение в Комиссию по контролю за законодательной, нормотворческой и правоприменительной практикой в сфере таможенного регулирования Общественного совета при ФТС РФ.

Текст полностью читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.

НазадМетки: таможня

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