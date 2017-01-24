24 января 2017 года

«Сахалинский лед» открыл регистрацию

Начался прием заявок на участие в традиционном рыбацком соревновании «Сахалинский лед», которое пройдет 24 февраля на реке Найба. Состязаться в зимней рыбалке будут не только местные жители, но и гости из множества регионов России.

Соревнования, как и прежде, и будут состоять из двух блоков. Первый – командные состязания, второй – «рыбацкий биатлон». Участникам надо будет пройти через четыре последовательно расположенные зоны лова. Победителем станет тот, кто первым поймает в каждой из зон по одной рыбке и пересечет финишную черту. Традиционно будут организованы выездное питание и развлекательная программа.

Заявки на участие принимаются в Сахалино-Курильском территориальном управлении Федерального агентства по рыболовству. Зарегистрироваться можно по телефону 23-34-66 или при помощи электронной почты sorevnovaniya_slr@mail.ru.

Ожидалось, что в мероприятии примут участие не менее тысячи сахалинцев. Однако, как рассказал заместитель председателя правительства области Игорь Быстров, гостями праздника станут и делегации из большинства приморских регионов России. Дело в том, что в Южно-Сахалинске накануне соревнований состоится межрегиональный семинар-практикум по реализации проекта «Доступная рыба», а также инициативы по вылову биоресурсов в шестимильной зоне.

На остров прибудут профильные специалисты в области рыбодобычи и организации торговли, представители территориальных управлений Росрыболовства, а также научных сообществ из Мурманской, Архангельской, Магаданской, Амурской, Еврейской Автономной областей, Камчатского, Хабаровского и Приморского краев, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Сахалинской области, семинар продлится четыре дня, два из которых станут теоретическими, а два – практическими. Специалисты познакомятся с работой регионального распределительного центра, проектом «Рыбная биржа», основными объектами промысла и логистической цепи, ведущей к потребителю. Знакомство с организацией и проведением традиционных состязаний «Сахалинский лед» станет заключительным этапом программы.

Fishnews