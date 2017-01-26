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Участников охотоморской экспедиции предупредили об опасности

Быстрое образование льда и дальнейшее понижение температуры в районе промысла могут серьезно осложнить работу судов на минтае и сельди. Росрыболовство ускорит отправку в Охотское море дополнительного спасательного судна «Суворовец».

На минтае сохраняется отставание

В Росрыболовстве состоялось заседание штаба охотоморской путины. Совещание в режиме видеоконференции провел заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов.

С начала года дальневосточники добыли 117,3 тыс. тонн минтая (ОДУ в Охотском море на 2017 г. составляет 1070,7 тыс. тонн). Это на 8,6 тыс. тонн, или на 7,3%, ниже, чем на отчетную дату 2016 г. Отставание по показателям связывают с неудовлетворительной промысловой обстановкой в Северо-Охотоморской подзоне (-78,2 тыс. тонн к уровню прошлого года) и сложной ледовой обстановкой в Восточно-Сахалинской подзоне (-10,6 тыс. тонн). В тоже время в Камчатско-Курильской подзоне вылов превышает прошлогодний уровень на 77,9 тыс. тонн.

На промысле сельди статистика напротив опережает показатели на отчетную дату 2016 г. Вылов сельди в Охотском море на 17 января составил 45,6 тыс. тонн, что на 4,9 тыс. тонны выше уровня прошлого года (ОДУ тихоокеанской сельди на 2017 г. – 275 тыс. тонн). Добыча осуществляется в центральной и северной частях моря, в Северо-Охотоморской подзоне.

Всего добычу минтая осуществляют 104 судна, на промысле сельди в экспедиции занято 21 судно, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Флот следует за рыбой

Заместитель руководителя координационной группы Юрий Омельченко доложил о ситуации на промысле в отдельных подзонах. В целом, по его словам, на минувшей неделе ледовая и метеорологическая обстановка в целом была благоприятна для промысла во всех районах Охотского моря, за исключением Восточно-Сахалинской подзоны. В последние три дня в северных районах моря температура воздуха понизилась до -15-20 градусов, что вызвало интенсивное продвижение ледовой кромки в юго-западном направлении.

Продолжается стремительное увеличение площади ледовых полей, в заливе Шелихова они смещаются на юг. Суда, работающие в этих районах, предупреждены о возможной резкой смене ледовой обстановки. 28 января во всех районах промысла ожидается усиление ветра, вызванное выходом в Охотское море глубокого циклона.

В Северо-Охотоморской подзоне скопления минтая по-прежнему сильно разрежены и подвижны, промысловая обстановка неудовлетворительная. Среднетоннажный флот смещается в Западно-Камчатскую подзону.

В Камчато-Курильской подзоне промысловая обстановка в последние дни оставалась стабильной, уловы доходили до 120 тонн на судно. Периодически в этом районе работают снюрреводы. С начала года добыто 11,6 тыс. тонн по промышленным квотам и 270 тонн по прибрежным.

Основная часть флота – 83 судна – работает в Камчато-Курильской подзоне. Промысловая обстановка здесь удовлетворительная, но нестабильна. Скопления крупного минтая подвижны и периодически рассеиваются, уловы колеблются от 30 до 350 тонн на судосутки. Основу улова составляют рыбы размером 38-43 см, приловы молоди – от 3 до 15%. Всего с начала работы экспедиции в подзоне добыто около 94 тыс. тонн минтая по промышленным квотам и 0,6 тыс. тонн по прибрежным.

На Северных Курилах работают 4 судна по прибрежным квотам. Промысловая обстановка стабильна, уловы достигают 80 тонн на судосутки. В этом районе периодически работают суда снюрреводного промысла со сдачей рыбы на береговые предприятия. С начала года здесь добыто около 0,6 тыс. тонн минтая по промышленным квотам и 3,3 тыс. тонн по прибрежным.

Уловы сельди в районе промысла доходят до 120 тонн на судосутки для крупнотоннажного флота. В уловах преобладают рыбы промысловым размером 29-31 см. Промысловые показатели выше уровня прошлого года.

Также в районе промысла находится 32 транспортных судна: от 10 до 12 – под погрузкой, остальные – в ожидании накопления продукции на промысловых судах и переходах. За отчетный период закончили погрузку и снялись в порт 13 транспортов различной емкости.

На контроле работы флота и обеспечения погрузочных работ находиться 35 инспекторов морской охраны, простоев судов на перегрузах из-за их отсутствия пока не наблюдалось, отметил Юрий Омельченко.

Экспедицию сопровождают 8 научных наблюдателей от ТИНРО-Центра, КамчатНИРО и МагаданНИРО.

Льды требуют повышенной бдительности

За минувшую неделю произошло увеличение площади ледяного покрова во всех районах моря. Наиболее существенное нарастание льда в мористую часть отмечается в западной части акватории. На северо-западе Северо-Охотоморской подзоны произошло смыкание ледяных полей, в районе северо-западной оконечности впадины Дерюгина остается область открытой воды. У западного Сахалина отмечается нарастание ледяных полей к востоку. К 23 января у западной Камчатки произошло увеличение сплоченности и расширение площади пояса льда в районах к югу от 57° с.ш.

Безопасность работы судов в экспедиции осуществляет одно спасательное судно – ЛСС «Сибирский». Аварийных ситуаций в течение отчетного периода не возникало. Также все суда в достаточной мере обеспечены запасами топлива.

Согласно прогнозу специалистов ТИНРО-Центра, несмотря на непростую ледовую обстановку, условия для промысла в ближайшую неделю будут улучшаться. С 24 по 26 января погодные условия в Охотском море определяет влияние океанического циклона, который пройдет южнее Курил и сместится к Алеутской гряде. Судам, работающим в районах вдоль северо-западной кромки к северу от 54° с.ш., не рекомендуется заходить в поля разреженных льдов во избежание попадания в зоны сжатия.

В свою очередь, Василий Соколов поручил руководителям территориальных управлений Росрыболовства довести до судовладельцев и капитанов рыбопромысловых судов информацию ученых о тенденциях к осложнению ледовой обстановки в северных районах моря. «Вы слышали информацию специалистов – происходит быстрое образование льда, в районе промысла ожидается дальнейшее понижение температуры. Всем участникам промысла необходимо работать с особой осторожностью, во главу угла ставя безопасность экипажей», – подчеркнул замруководителя Росрыболовства.

Кроме того, заместитель руководителя ФАР Петр Савчук поручил ускорить направление из Владивостока в район работы флота второго, дополнительного, спасательного судна – «Суворовец». Как ожидается, оно присоединится к экспедиции в середине февраля.

Fishnews

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