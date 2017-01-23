23 января 2017 года

К минтаевой экспедиции направят дополнительного спасателя

Впервые за много лет на охотоморской путине будут дежурить два спасательных судна Дальневосточного отряда Росрыболовства. Во второй половине февраля к ЛСС «Сибирский» присоединится «Суворовец».

Такое решение принято в связи с тяжелой ледовой обстановкой в этом году, рассказал начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир Бардык на совещании в Приморском теруправлении Росрыболовства. Руководитель учреждения сообщил корреспонденту Fishnews, что это первый случай за последние 10-15 лет, когда в район минтаевой экспедиции направляется дополнительное спасательное судно.

ЛСС «Суворовец» готовится к рейсу во Владивостоке. Капитан и старший механик прошли специальное обучение и получили право на освидетельствование рыболовного флота на соответствие требованиям Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ). Инспектор по МКУБ работает и на «Сибирском».

«В прошлом году было много инцидентов, когда люди падали за борт. Вы прекрасно знаете, что после такого происшествия судно должно прибыть на освидетельствование в порт. Чтобы не снимать пароходы с путины при таких случаях, а также при незначительных повреждениях, мелких авариях, на спасательных судах и находятся эксперты по МКУБ. Это позволяет не тратить промысловое время и минимизировать расходы», - отметил Владимир Бардык. Однако он попросил рыбопромышленников «не злоупотреблять ситуацией» и добавил, что тарифы на экспертизу в море планируется многократно увеличить (в этом году расценки не изменятся).

Глава Дальневосточного отряда призвал компании обратить пристальное внимание на безопасность мореплавания. «Есть такие капитаны, которые ведут промысел в полыньях, не обращая внимания на заволакивающий их лед. Сегодня ловил, а завтра перемычка образовалась, потом приходится судно вытаскивать, и хорошо, если это удается сделать без повреждений. Мы, конечно, стоим на посту и будем вам помогать, но в первую очередь сохранность корабля и экипажа зависят от судовладельца и капитана», - подчеркнул Владимир Бардык.

Fishnews