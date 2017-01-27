Депутаты рекомендовали оценить расширение порто-франко

Внебюджетные инвестиции в рыбное хозяйство Камчатского края за прошлый год превысили 1 млрд рублей. Для дальнейшего развития в регионе решили формализовать рыбный кластер.

В Новосибирской области на конкурс выставили 23 новых участка для промышленного рыболовства. Отмечается, что в этих реках и озерах обитают преимущественно карась и рачок гаммарус.

Общественный экспертный совет Приморья по рыбному хозяйству выявил несколько ключевых проблем, которые нужно решить для организации и развития современных рынков рыбопродукции в регионе.

Быстрое образование льда и дальнейшее понижение температуры в районе промысла могут серьезно осложнить работу судов на минтае и сельди. Росрыболовство ускорит отправку в Охотское море дополнительного спасательного судна «Суворовец».

В 2017 г. на возмещение части процентной ставки по кредитам на развитие аквакультуры государство планирует направить 372,5 млн рублей. Вдвое увеличат субсидирование работ по мелиорации земель сельхозназначения – на эти цели будет выделено 4,4 млрд рублей.

Создание территории опережающего развития в Николаевском районе Хабаровского края должно помочь снять инфраструктурные ограничения, с которым столкнулись компании, желающие вкладываться в береговые рыбозаводы.

Российская система управления рыболовством получила высокую оценку Соединенные Штаты, Исландия, Норвегия, Новая Зеландия и Российская Федерация оказались государствами «с самыми здоровыми системами управления рыбным хозяйством». Соответствующее исследование опубликовала Национальная академия наук США.

ТОР снимет барьеры для рыбопереработки Создание территории опережающего развития в Николаевском районе Хабаровского края должно помочь снять инфраструктурные ограничения, с которым столкнулись компании, желающие вкладываться в береговые рыбозаводы.

Азиатские рынки хорошо принимают рыбу из России За прошедший год в дальневосточных таможнях задекларировано на экспорт 1,284 млн тонн рыбы и морепродуктов на 2,336 млрд долларов. По сравнению с 2015 г. поставки в натуральном выражении увеличились на 6,5%, в денежном – на 5,2%.

На Курилы придет современный европейский холод Специалисты компании «Колд Трейд» приступили к реконструкции второй очереди холодоснабжения на Южно-Курильском рыбокомбинате. После завершения работ рыбацкое предприятие получит современный холодильный комплекс, оснащенный программой мониторинга и удаленного управления.

Росрыболовство готовит справочник орудий лова Федеральное агентство по рыболовству завершает работу по подготовке унифицированного справочника (классификатора) орудий добычи. С его помощью планируется усовершенствовать государственных мониторинг водных биоресурсов.

Аквакультуру поддержат субсидиями В 2017 г. на возмещение части процентной ставки по кредитам на развитие аквакультуры государство планирует направить 372,5 млн рублей. Вдвое увеличат субсидирование работ по мелиорации земель сельхозназначения – на эти цели будет выделено 4,4 млрд рублей.

ВАРПЭ и Росрыболовство обсудили направления совместной работы Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел рабочую встречу с президентом ВАРПЭ Германом Зверевым. Темой обсуждения стали ключевые проблемы рыбной отрасли и направления совместной работы регулятора и ассоциации.

Крабовая путина обещает стать удачной В текущем году ученые рекомендуют освоить на Дальнем Востоке почти 46,5 тыс. тонн крабов-стригунов (прогноз на 2016 г. составил 41,5 тыс. тонн). Из общего объема 25,7 тыс. тонн приходится на стригуна опилио.

По делу о «рыбоводной взятке» вынесен приговор В Астраханской области вынесен приговор бывшему замминистра сельского хозяйства и рыбной промышленности региона. Суд признал его виновным в получении взятки за формирование участков для аквакультуры.