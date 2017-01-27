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Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ провел рабочую встречу с президентом ВАРПЭ Германом ЗВЕРЕВЫМ. Фото пресс-службы ФАР

ВАРПЭ и Росрыболовство обсудили направления совместной работы

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел рабочую встречу с президентом ВАРПЭ Германом Зверевым. Темой обсуждения стали ключевые проблемы рыбной отрасли и направления совместной работы регулятора и ассоциации.

26 января Илья Шестаков встретился с новым президентом Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германом Зверевым. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, руководитель ведомства поздравил Германа Зверева с назначением и пожелал успехов на новом посту.

«Для нас очень важно взаимодействие с отраслевым сообществом при разработке как законодательных инициатив, так и решений для оперативного регулирования. Рассчитываем, что ассоциация будет принимать активное участие в обсуждении отраслевых проблем и планов развития, представляя консолидированное мнение рыбацкого сообщества», – сказал Илья Шестаков.

Герман Зверев отметил, что ассоциация заинтересована в конструктивном диалоге и эффективном взаимодействии в интересах развития рыбохозяйственного комплекса. Участники встречи обсудили основные отраслевые проблемы, обменялись мнениями о происходящих процессах и наметили направления совместной работы на ближайшую перспективу.

Президент ВАРПЭ также принял предложение Ильи Шестакова войти в состав коллегии Росрыболовства. Заседание коллегии, где будут подведены итоги 2016 г., планируется провести в конце марта.

Fishnews

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