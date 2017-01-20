Российская система управления рыболовством получила высокую оценку

20 января 2017 года
Росрыболовство поддерживает применение временных мер для сдерживания нерегулируемого промысла в центральной части Северного Ледовитого океана, но считает маловероятным промышленный лов рыбы в этом районе в ближайшем будущем.
17 января 2017 года
За рубежом целенаправленно нагнетают недоверие к качеству океанической рыбы, в том числе российского происхождения, в пользу продукции аквакультуры. Об этом говорится в прогнозе научно-технологического развития отечественного АПК.
Соглашение представителей рыбопромышленного сектора ряда стран об ограничении промысла трески в северо-восточной части Атлантического океана стало победителем Oceans Awards в категории «Ответственный бизнес».
16 января 2017 года
Рыбокомбинат «Островной» на Шикотане полностью обеспечен сырьем для безостановочной работы, во Владивосток уже прибыла первая партия консервов. 2,5 млн банок сайры и скумбрии с возрожденного предприятия разъедутся по всей России.
13 января 2017 года
11 января 2017 года
В норвежской губернии Финнмарк (местность Kleppnes) зарегистрирована вспышка инфекционной анемии лосося (ISA). На проблемной ферме содержится более 1,3 млн рыб, которые будут уничтожены.
27 января 2017 года
Создание территории опережающего развития в Николаевском районе Хабаровского края должно помочь снять инфраструктурные ограничения, с которым столкнулись компании, желающие вкладываться в береговые рыбозаводы.
За прошедший год в дальневосточных таможнях задекларировано на экспорт 1,284 млн тонн рыбы и морепродуктов на 2,336 млрд долларов. По сравнению с 2015 г. поставки в натуральном выражении увеличились на 6,5%, в денежном – на 5,2%.
Специалисты компании «Колд Трейд» приступили к реконструкции второй очереди холодоснабжения на Южно-Курильском рыбокомбинате. После завершения работ рыбацкое предприятие получит современный холодильный комплекс, оснащенный программой мониторинга и удаленного управления.
Федеральное агентство по рыболовству завершает работу по подготовке унифицированного справочника (классификатора) орудий добычи. С его помощью планируется усовершенствовать государственных мониторинг водных биоресурсов.
В 2017 г. на возмещение части процентной ставки по кредитам на развитие аквакультуры государство планирует направить 372,5 млн рублей. Вдвое увеличат субсидирование работ по мелиорации земель сельхозназначения – на эти цели будет выделено 4,4 млрд рублей.
Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков провел рабочую встречу с президентом ВАРПЭ Германом Зверевым. Темой обсуждения стали ключевые проблемы рыбной отрасли и направления совместной работы регулятора и ассоциации.
В текущем году ученые рекомендуют освоить на Дальнем Востоке почти 46,5 тыс. тонн крабов-стригунов (прогноз на 2016 г. составил 41,5 тыс. тонн). Из общего объема 25,7 тыс. тонн приходится на стригуна опилио.
В Астраханской области вынесен приговор бывшему замминистра сельского хозяйства и рыбной промышленности региона. Суд признал его виновным в получении взятки за формирование участков для аквакультуры.
Госдума предлагает правительству рассмотреть вопрос о расширении перечня территорий, относящихся к свободному порту Владивосток.
26 января 2017 года
Быстрое образование льда и дальнейшее понижение температуры в районе промысла могут серьезно осложнить работу судов на минтае и сельди. Росрыболовство ускорит отправку в Охотское море дополнительного спасательного судна «Суворовец».