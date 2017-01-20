27 января 2017 года

Российская система управления рыболовством получила высокую оценку

Соединенные Штаты, Исландия, Норвегия, Новая Зеландия и Российская Федерация оказались государствами «с самыми здоровыми системами управления рыбным хозяйством». Соответствующее исследование опубликовала Национальная академия наук США.

Современное состояние рыбной отрасли 28 стран изучил научный сотрудник Школы водных и рыбохозяйственных наук Вашингтонского университета Майкл Мельничук с тремя соавторами, сообщает корреспондент Fishnews.

В результате анализа систем рыбного хозяйства специалисты пришли к выводу, что существует большой разброс в эффективности механизмов управления отраслью. При этом сильная корреляция была обнаружена между состоянием рыбных запасов страны и качеством управления ресурсами, пишет Undercurrent News.

Ученые доказали, что успешная система регулирования промысла может быть построена с помощью научного подхода к установлению квот. А также инвестиций в рыболовство, направленных на уменьшение пресса на водные биоресурсы, а не на наращивание промысловых возможностей.

Исследователи отметили, что страны с менее эффективной системой управления рыбным хозяйством имеют потенциал для улучшения состояния запасов в долгосрочной перспективе. Такие государства должны быть в центре внимания при разработке мер по повышению эффективности управления отраслью на глобальном уровне, считают ученые.

Fishnews