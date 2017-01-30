30 января 2017 года

Перечень для определения сельхозпроизводителей обновили

Правительство РФ утвердило обновленный перечень продукции, производство и переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители. Документ учитывает переход на Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014.

Распоряжением Правительства РФ от 25 января 2017 г. № 79 утвержден перечень сельскохозяйственной продукции, производство и первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители. В список входят в том числе рыба и рыбная продукция.

С 1 января 2017 г. отменено действие Общероссийского классификатора продукции (ОКП) ОК 005-93 – в новом перечне учли переход на Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014.

Распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г., сообщает корреспондент Fishnews. При этом постановление Правительства от 11 июня 2008 г. № 446 и документы о внесении в него изменений признаны утратившими силу.

Ранее смену классификаторов также учли в Перечне видов продукции, относимой к сельскохозяйственной продукции и Перечне продукции, относимой к продукции первичной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства.

Fishnews