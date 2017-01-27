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В Байкалрыбвод пришли перемены

Продолжается процесс объединения в единую структуру государственных рыборазводных заводов. В январе произошла реорганизация ФГБУ «Байкалрыбвод» в Байкальский филиал Главрыбвода.

Байкальский филиал Главного бассейнового управления по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов создан в соответствии с приказом начальника ФГБУ «Главрыбвод» от 23 января 2017 г. № 21. Подразделение является правопреемником Байкалрыбвода.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, начальником назначен Леонид Михайлик.

Напомним, что основной этап объединения государственных рыборазводных заводов в единую структуру – ФГБУ «Главрыбвод» – планировалось завершить еще к концу 2016 г. Последним этапом в текущем году должно стать присоединение к создаваемой структуре объектов Дальнего Востока.

Fishnews

НазадМетки: дальний восток

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