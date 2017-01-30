30 января 2017 года

Елена Януш: Год принес положительные изменения для аквакультуры

Среди значимых результатов прошлого года вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена Януш назвала исключение требования о согласовании формирования рыбоводных участков площадью более 300 га, изменения методики определения объема объектов аквакультуры, интерактивную карту РВУ.

Прошло уже несколько лет с момента выхода федерального закона об авакультуре. Однако формирование подзаконной базы продолжается. Выходили новые документы и в прошлом году. Насколько они отвечают задачам развития отрасли? Какие изменения по-прежнему необходимы? Какими положительными переменами запомнился 2016-й?

«Администрация Приморского края отреагировала на обращения ассоциации и предприятий марикультуры и выпустила в конце года важный и полезный для развития отрасли документ. Это постановление от 14 декабря 2016 года № 582, которое позволяет формировать рыбоводные участки на водных объектах, объявленных памятниками природы, и заниматься деятельностью, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов аквакультуры», - рассказала Fishnews вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена Януш. Она отметила, что в основном речь идет о юге Приморья, где расположены наиболее перспективные участки для марикультуры.

В прошлом году вышло постановление Правительства РФ, исключающее требование о том, чтобы согласовывать с Министерством сельского хозяйства формирование рыбоводных участков площадью более 300 га. Правовая база Минсельхоза была приведена в соответствие с этим изменением: приказ от 19 мая 2015 г. № 197 признан утратившим силу. Таким образом, министерство пошло навстречу в снижении административных барьеров, прокомментировала Елена Януш.

Она отметила, что Федеральное агентство по рыболовству в 2016 г. подготавливало и вносило изменения в нормативные документы с учетом мнения и обращений предприятий и Дальневосточной ассоциации «Аквакультура». «Диалог с Росрыболовством сложился. Понятно, что остается много вопросов, над которыми надо работать, но, полагаем, что когда есть возможность обсудить проблемы, прийти к консенсусу, их можно решить. Были внесены изменения в методику определения объема объектов аквакультуры, постановление правительства от 15 мая 2014 г. № 450, регламентирующее проведение торгов по рыбоводным участкам.

«В минувшем году прошли аукционы по распределению акваторий – была возможность посмотреть, как осуществляется этот процесс, оценить плюсы и минусы. Думаю, для того чтобы было меньше ошибок в последующем, ассоциация будет выходить с предложениями о внесении изменений в аукционную документацию», - рассказала вице-президент ассоциации.

Она также отметила, что в прошлом году было сформировано большое количество рыбоводных участков для развития марикультуры. Была предложена интерактивная карта РВУ в Приморском крае. Собеседница Fishnews также обратила внимание на то, что в минувшем году изменили работу в положительную сторону комиссии по определению границ рыбоводных участков.

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