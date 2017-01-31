31 января 2017 года

Уловам станет легче попасть на крымский берег

Пользователям водных биоресурсов Крыма рассказали о поправках в законодательство в части доставки уловов на берег. Изменения призваны облегчить работу рыбакам.

Согласно ранее действовавшему законодательству рыбаки обязаны были доставлять свои уловы в морские порты. Однако порты находятся на значительном удалении от мест базирования и районов промысла ВБР (до 50-70 км). Доставка в порты уловов, добытых без использования рыбопромысловых судов, была нерентабельной и небезопасной по причине транспортировки ВБР маломерными судами – яликами и баркасами. Кроме того, крымские порты не приспособлены для принятия маломерного флота. При этом законодательством была определена доставка уловов исключительно к портовым причалам.

Как уже сообщал Fishnews, постановлением правительства от 11 января 2017 г. № 1 внесены изменения по доставке уловов водных биоресурсов. Благодаря этому крымские рыбаки смогут доставлять уловы в более удобные для себя пункты приемки, которыми они пользовались до присоединения Крыма к России.

Совещания с доведением до сведения рыбаков новых правил провели представители Росрыболовства и пограничной службы, сообщили Fishnews в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства.

Fishnews