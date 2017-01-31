Уловам станет легче попасть на крымский берег

31 января 2017 года
В этом году министерство сельского хозяйства Иркутской области выделит 6 млн рублей на господдержку предприятий, занимающихся товарной аквакультурой. За 2016 г. в регионе вырастили более 70 тонн живой рыбы.
По предварительным данным, с начала года российские рыбопромышленники сдали в порты РФ 107,5 тыс. тонн сырца. Это на 19% выше уровня 2016 г. и почти вдвое больше, чем в январе 2014 г. – до введения контрсанкций.
29 марта Федеральное агентство по рыболовству подведет итоги 2016 г. и озвучит задачи на нынешний год. За время, которое прошло с прошлой коллегии ведомства, отрасль получила новые правила.
Планируется, что при плановых проверках будут использоваться проверочные листы – утвержденные списки контрольных вопросов. Минэкономразвития передало в Правительство проект постановления, устанавливающего общие требования к подготовке таких перечней.
Власти Китая намерены ввести новую систему управления морскими биоресурсами. Планируется сократить объемы добычи до 10 млн тонн, а для поддержки рыбаков, которые потеряют работу, выделить средства из бюджета страны.
Рабочая группа Совета Федерации рассмотрела доработанные проекты подзаконных актов по инвестквотам, внесенные в Правительство. Сенаторы высказали ряд замечаний, в том числе касающихся требований к береговым рыбоперерабатывающим заводам.
01 февраля 2017 года
Лишить аквакультуру субсидий для сельхозтоваропроизводителей – большая ошибка, уверены в Ассоциации «Росрыбхоз». По мнению рыбоводов, без господдержки ускоренного развития отрасли не добиться.
Введение инвестиционных квот долго обсуждалось, они должны внести свой вклад в развитие рыбной отрасли, считает вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Не допустить конфликт между предприятиями марикультуры и организациями, занимающимися прибрежным рыболовством, должна специальная рабочая группа в Приморском крае. Создать ее поручил заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук.
Минэкономразвития озвучило: какие тенденции наблюдались в различных отраслях экономики в 2016 г. Среди проектов, которые реализованы в пищевой промышленности, министерство назвало открытие берегового завода РХ «КАРАТ» (сейчас – ГК «Норебо») и запуск модернизированного цеха Южно-Курильским рыбокомбинатом.
Правительство распределило между субъектами Федерации 372,5 млн рублей на поддержку аквакультуры. Средства предусмотрены для шести регионов.
В Карелии задержана группа из 6 человек, которая, по данным следствия, четыре года совершала разбойные нападения на рыбоводные хозяйства в Кондопожской губе Онежского озера. Сообщается, что всего из садков украли около 60 тонн радужной форели.
Уже этой осенью в лиманы Краснодарского края планируется выпустить молодь белого амура и толстолобика, специально выращенную для биологической мелиорации заливов. По подсчетам ученых, для эффективной расчистки лиманов ежегодный выпуск молоди должен составлять более 20 млн экземпляров.
31 января 2017 года
Общий допустимый улов крабов в Дальневосточном и Северном бассейне на нынешний год составляет 83 600 тонн. Это самая высокая величина за всю историю отечественного крабового промысла, отметили в профильной ассоциации.
В этом году министерство сельского хозяйства Иркутской области выделит 6 млн рублей на господдержку предприятий, занимающихся товарной аквакультурой. За 2016 г. в регионе вырастили более 70 тонн живой рыбы.
По предварительным данным, с начала года российские рыбопромышленники сдали в порты РФ 107,5 тыс. тонн сырца. Это на 19% выше уровня 2016 г. и почти вдвое больше, чем в январе 2014 г. – до введения контрсанкций.