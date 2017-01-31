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IX Международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show пройдет в столице Приморья с 19 по 21 мая

Владивосток готовится к Boat Show

IX Международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show пройдет в столице Приморья с 19 по 21 мая. Планируется, что ее участниками станут компании Дальнего Востока, Центрального, Северо-Западного и других регионов России, и других стран АТР.

Традиционным местом проведения выставки остается яхт-клуб «Семь футов». Как сообщили Fishnews организаторы, в этом году Vladivostok Boat Show пройдет в новом формате. В программе - демонстрация и продажа водомоторной техники, яркое шоу для всей семьи, розыгрыши от партнеров, спортивные события. Для детей будут работать интерактивно-развлекательные зоны.

Вместе с открытием Vladivostok Boat Show стартует серия любительских регат «Гонка под парусом» от «Семи футов».

В прошлом году участниками выставки стали более 50 компаний из России и других стран АТР. За три дня мероприятие посетило около 5 тыс. человек.

Генеральным партнером Vladivostok Boat Show 2017 выступает «Саммит Моторс Владивосток», официальный дилер Toyota и Lexus. Информационный партнер выставки – медиахолдинг Fishnews

Fishnews

  • IX Международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show пройдет в столице Приморья с 19 по 21 мая
  • Традиционным местом проведения выставки остается яхт-клуб «Семь футов»
  • IX Международная выставка катеров и яхт Vladivostok Boat Show пройдет в столице Приморья с 19 по 21 мая
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