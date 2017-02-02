02 февраля 2017 года

Российский вылов вышел в плюс

К 30 января отечественные пользователи в сумме освоили 343,6 тыс. тонн водных биоресурсов - на 1,6% выше уровня прошлого года. В Дальневосточном бассейне освоено 271,5 тыс. тонн (+7,8 тыс. тонн).

Вылов минтая составляет 192,3 тыс. тонн, что на 7,6 тыс. тонн превышает показатель на отчетную дату 2016 г.

В Северном бассейне добыто 26 тыс. тонн ВБР. Из-за неблагоприятной метеорологической обстановки отставание от уровня прошлого года составляет 6,3 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Трески поймано 11,9 тыс. тонн (-10,5 тыс. тонн), пикши - 12,5 тыс. тонн (+3,7 тыс. тонн).

В Балтийском море выловили 4,3 тыс. тонн, что на 1,8 тыс. тонн меньше, чем на отчетную дату 2016 г. Промысел шпрота принес 2,5 тыс. тонн (-1,1 тыс. тонн). Балтийской сельди освоено 1,7 тыс. тонн, на 30 января прошлого года уловы были больше на 500 тонн.

В Азово-Черноморском бассейне рыбаки добыли 8,7 тыс. тонн водных биоресурсов, превысив уровень 2016 г. на 1,2 тыс. тонн. Хамсы выловлено 8,2 тыс. тонн, что на 2,7 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. На промысле тюльки поймали 300 тонн, отставание от показателя на 30 января 2016 г. - 1,5 тыс. тонн.

В Каспийском бассейне общий вылов ВБР составляет 30 тонн (-140 тонн).

В зонах иностранных государств российские суда освоили 31,7 тыс. тонн, это на 4,7 тыс. тоннбольше, чем на отчетную дату прошлого года. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана отечественные рыбаки добыли 1,2 тыс. тонн, что соответствует уровню прошлого года.

Fishnews