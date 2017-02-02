02 февраля 2017 года

Александр Христенко пообещал сюрпризы браконьерам

Подготовка к лососевой путине 2017 г. началась уже зимой, и на первом плане – вопросы браконьерства. В Северо-Восточном теруправлении Росрыболовства анализируют лучшие практики борьбы с нелегальным промыслом и готовят новую программу рыбоохранных мероприятий.

Стратегия проведения рыбоохранных мероприятий в этом году снова претерпит некоторые изменения: нововведения готовят в том числе в Северо-Восточном ТУ Росрыболовства. Пока планы по борьбе с браконьерством обсуждаются заинтересованными ведомствами на основании итогов прошедших трех лет и приобретенного опыта.

Наилучшие результаты показывает межведомственное взаимодействие, сообщили Fishnews в пресс-службе теруправления. Пользу от такой работы отмечают и в Федеральной службе судебных приставов, УМВД и Погрануправлении ФСБ России по восточному арктическому району, Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по Камчатскому краю.

«Сейчас мы оцениваем, насколько каждое проведенное мероприятие было результативным. Выбираем наилучшие показатели. Пока они для нас эталон. Но всегда есть над чем работать и что улучшать. На сегодняшний день однозначно могу сказать одно: браконьеров в 2017 году поджидает немало неприятных сюрпризов», - заявил руководитель СВТУ Росрыболовства Александр Христенко.

Fishnews