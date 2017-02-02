Вопросы арктического рыболовства рассмотрят в Заполярье

02 февраля 2017 года
Участники конференции «Инновации в области технологий выращивания и кормления рыб в товарном рыбоводстве» обсудили тенденции и перспективы импортозамещения в индустрии производства кормов для аквакультуры.
В нынешнем году Минсельхоз и Росрыболовство сосредоточатся на доработке трех основных отраслевых законов и законопроектов: о рыболовстве, о любительской рыбалке и об аквакультуре.
01 февраля 2017 года
Лишить аквакультуру субсидий для сельхозтоваропроизводителей – большая ошибка, уверены в Ассоциации «Росрыбхоз». По мнению рыбоводов, без господдержки ускоренного развития отрасли не добиться.
Введение инвестиционных квот долго обсуждалось, они должны внести свой вклад в развитие рыбной отрасли, считает вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Не допустить конфликт между предприятиями марикультуры и организациями, занимающимися прибрежным рыболовством, должна специальная рабочая группа в Приморском крае. Создать ее поручил заместитель главы Росрыболовства Петр Савчук.
Минэкономразвития озвучило, какие тенденции наблюдались в различных отраслях экономики в 2016 г. Среди проектов, которые реализованы в пищевой промышленности, министерство назвало открытие берегового завода РХ «КАРАТ» (сейчас – ГК «Норебо») и запуск модернизированного цеха Южно-Курильским рыбокомбинатом.
02 февраля 2017 года
Отделение парусного спорта в Невельске встречает первых учеников. Занятия здесь начнутся уже с февраля. При участии благотворителей и региональных властей проект удалось завершить за считанные месяцы и укомплектовать учебный центр необходимым инвентарем.
Федеральное агентство по делам национальностей предлагает сформировать и применять реестр информации о коренных малочисленных народах. Заявлено, что это поможет гражданам в полном объеме пользоваться возможностями, которые предусмотрены для них в законодательстве.
Участники конференции «Инновации в области технологий выращивания и кормления рыб в товарном рыбоводстве» обсудили тенденции и перспективы импортозамещения в индустрии производства кормов для аквакультуры.
Министерства иностранных дел России и Японии договорились о первом раунде консультаций по вопросам совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах.
В нынешнем году Минсельхоз и Росрыболовство сосредоточатся на доработке трех основных отраслевых законов и законопроектов: о рыболовстве, о любительской рыбалке и об аквакультуре.
Подготовка к лососевой путине 2017 г. началась уже зимой, и на первом плане – вопросы браконьерства. В Северо-Восточном теруправлении Росрыболовства анализируют лучшие практики борьбы с нелегальным промыслом и готовят новую программу рыбоохранных мероприятий.
К 30 января отечественные пользователи в сумме освоили 343,6 тыс. тонн водных биоресурсов - на 1,6% выше уровня прошлого года. В Дальневосточном бассейне освоено 271,5 тыс. тонн (+7,8 тыс. тонн).
01 февраля 2017 года
Республика Корея планирует внести изменения в закон о развитии океанического рыболовства для противодействия импорту нелегальных водных биоресурсов. Поправки касаются документов, подтверждающих законность улова.
ТИНРО-Центр и ЦСМС заключили соглашение о предоставлении информации из отраслевой системы мониторинга для проведения научно-исследовательских работ. Аналогичные договоренности планируются и с другими институтами.
В прошлом году в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзоне рыбаки добыли 8950 тонн камчатского краба. В профильной ассоциации указывают на рост эффективности работы флота.