02 февраля 2017 года

Вопросы арктического рыболовства рассмотрят в Заполярье

IV Международная конференция «Рыболовство в Арктике: современные вызовы, международные практики, перспективы» пройдет в Мурманске 22 и 23 марта. Одной из главных тем станет модернизация флота.

Впервые на полях конференции состоится заседание специальной рабочей группы Межправительственной российско-норвежской комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. Участники обсудят интенсификацию взаимодействия двух стран, в том числе в сфере рыболовства и аквакультуры, сообщили Fishnews в пресс-службе минэкономразвития Мурманской области.

Главными темами конференции станут модернизация рыбопромыслового флота и государственные меры по ее стимулированию, а также экологическая безопасность в контексте международного сотрудничества. Кроме того, запланированы тематические сессии по вопросам взаимодействия профессиональных союзов и объединений рыбаков, кадровой политики и научно-исследовательской деятельности.

Fishnews