Группа иностранцев пойдет под суд за крабовое браконьерство

03 февраля 2017 года
В Хабаровском крае из незаконного оборота изъято более 46 кг осетровых. По признанию продавца – жительницы Николаевска-на-Амуре, – запрещенную к добыче рыбу она наловила сама. Решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.
02 февраля 2017 года
Подготовка к лососевой путине 2017 г. началась уже зимой, и на первом плане – вопросы браконьерства. В Северо-Восточном теруправлении Росрыболовства анализируют лучшие практики борьбы с нелегальным промыслом и готовят новую программу рыбоохранных мероприятий.
01 февраля 2017 года
Республика Корея планирует внести изменения в закон о развитии океанического рыболовства для противодействия импорту нелегальных водных биоресурсов. Поправки касаются документов, подтверждающих законность улова.
В прошлом году в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзоне рыбаки добыли 8950 тонн камчатского краба. В профильной ассоциации указывают на рост эффективности работы флота.
В Карелии задержана группа из 6 человек, которая, по данным следствия, четыре года совершала разбойные нападения на рыбоводные хозяйства в Кондопожской губе Онежского озера. Сообщается, что всего из садков украли около 60 тонн радужной форели.
31 января 2017 года
Общий допустимый улов крабов в Дальневосточном и Северном бассейне на нынешний год составляет 83 600 тонн. Это самая высокая величина за всю историю отечественного крабового промысла, отметили в профильной ассоциации.
03 февраля 2017 года
Конгресс «Правовое регулирование аквакультуры в России - 2017» пройдет в Москве 14 марта. Особое внимание уделят поправкам к закону о рыболовстве и законопроекту о любительской рыбалке, а также изменениям условий пользования рыбоводными участками.
Организаторы третьего Восточного экономического форума принимают предложения по тематическому наполнению деловой программы, а также организации и проведению мероприятий ВЭФ-2017.
Цель регулятора – не в увеличении количества принятых законов или постановлений, а в том, чтобы эти решения работали на благо отрасли, подчеркнул директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза Евгений Кац.
Публичные консультации проводятся по законопроекту, разработанному Роспотребнадзором. Это поправки в законы о ветеринарии, о безопасности пищевой продукции и о санитарно-эпидемиологической безопасности населения.
Китайский и камбоджийский холдинги презентовали совместный проект по созданию в королевстве аквафермы, кормозавода и рыбоперерабатывающей фабрики. Планируется, что общая сумма вложений составит 100 млн. долларов, продукцию будут поставлять в КНР.
По данным антимонопольного ведомства, ситуация с ценообразованием на рыбном рынке изменилась скорее в лучшую сторону. Наценка на рыбопродукцию стала распределяться более равномерно на всех этапах – от производителя до розничной торговли.
Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поддержал предложение о включении Углегорского городского округа в состав свободного порта. Руководство Сахалинской области также считает возможным наделить особым статусом Невельский район.
В Хабаровском крае из незаконного оборота изъято более 46 кг осетровых. По признанию продавца – жительницы Николаевска-на-Амуре, – запрещенную к добыче рыбу она наловила сама. Решается вопрос о возбуждении по данному факту уголовного дела.
Россельхознадзор рассматривает возможность введения временных ограничений на ввоз из Новой Зеландии рыбной продукции. В ее товарных партиях неоднократно выявляли опасные бактерии и повышенное содержание тяжелого металла.
02 февраля 2017 года
Карельские рыбопромышленники готовятся участвовать в заявительной кампании по инвестиционным квотам – в части как строительства новых судов, так и развития береговой рыбопереработки.