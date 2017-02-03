03 февраля 2017 года

Группа иностранцев пойдет под суд за крабовое браконьерство

В Хасанском районе Приморского края направлено в суд уголовное дело в отношении шести иностранных граждан, обвиняемых в незаконной добыче краба-стригуна опилио. По данным следствия, стоимость улова составила 915 тыс. рублей

В сентябре прошлого года иностранцы на моторной лодке пересекли госграницу и выловили в территориальных водах РФ более 1,5 тыс. особей краба, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Приморского края. При попытке скрыться лодка была задержана пограничным сторожевым кораблем.

Прокурор Хасанского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов с применением самоходного транспортного плавающего средства, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением особо крупного ущерба). Капитану дополнительно предъявлено обвинение в незаконном пересечении госграницы.

Все фигуранты дела свою вину признали полностью.

Fishnews