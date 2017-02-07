08 февраля 2017 года

Нерестовую навагу выпустили из сетей

В Унской губе (Архангельская область) инспекторы Кенозерского нацпарка спасли из незаконно установленных сетевых ловушек более 4 тыс. экземпляров нерестовой наваги. Предотвращенный ущерб составил около 250 тыс. рублей.

Вместе с сотрудниками национального парка рейды проводили инспекторы Лекшмозерского участкового лесничества и пограничники. Из незаконно установленных орудий лова они выпустили 602 кг нерестовой наваги, сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды России. Также были изъяты орудия правонарушений – 28 сетных стационарных орудий лова, огнестрельное оружие с боеприпасами.

Действующие правила рыболовства для Северного бассейна запрещают вести любой лов наваги в Унской губе и губе Ухта Белого моря в период, когда рыба идет на нерест. Это необходимая мера для сохранения популяции наваги, отметили в министерстве. На время нереста на территории парка «Онежское Поморье» организовано круглосуточное, усиленное патрулирование всех районов Унской губы, обеспечено максимальное присутствие инспекторского состава, заявили в Минприроды. К настоящему времени составлено четыре административных протокола.

Fishnews