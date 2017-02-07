Нерестовую навагу выпустили из сетей

07 февраля 2017 года
Росрыболовство анонсировало аукцион по продаже квот на вылов в Дальневосточном, Северном бассейнах. Торги состоятся 16-17 марта. Среди лотов – доли квот на добычу трески, минтая, сельди, терпугов, пикши и др.
06 февраля 2017 года
Продолжается прием заявок на участие в традиционном соревновании по подледной рыбалке «Сахалинский лед», которое состоится 24 февраля на реке Найба. В этом году будет увеличено количество парковочных мест и задействована более мощная звуковая аппаратура.
Благодаря разъяснениям и профилактике в период судового промысла наваги удалось не допустить массовых нарушений правил рыболовства, заявили в пограничном управлении по Сахалинской области.
30 января 2017 года
По данным на 30 января, вылов наваги в Восточно-Сахалинской подзоне составил 4422 тонны. В нынешнем году рыбакам пришлось работать в непростой ледовой обстановке, отмечают в областной ассоциации.
18 января 2017 года
В этом году работу судов, ведущих промысел наваги на Восточном Сахалине, задержала сложная ледовая обстановка. Несколько дней прошлось ждать благоприятных погодных условий.
12 января 2017 года
Минсельхоз предложил виды водных биоресурсов для выделения инвестиционных квот – как заявили в ведомстве, это наиболее привлекательные для потенциальных инвесторов виды водных биоресурсов.
08 февраля 2017 года
ЦСМС подготовит и представит в Росрыболовство методические рекомендации по опломбировке оборудования, входящего в состав технических средств контроля. Завершить эту работу планируется до 15 апреля.
Внесены изменения в перечень градо- и поселкообразующих рыбохозяйственных организаций, которые имеют право пользоваться пониженной ставкой сбора за пользование водными биоресурсами.
Вступили в силу изменения правил рыболовства для Байкальского бассейна: теперь представители КМНС, если они работают не на рыбопромысловом участке и без использования судов, смогут реже отчитываться о вылове. Такие поправки планируется распространить и на другие бассейны.
Посол Исландии в России на встрече с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым рассказала, что компании островного государства изучают возможности совместных проектов в отрасли. Руководитель ведомства пригласил зарубежных представителей на рыбный форум в Петербурге.
В третьем квартале 2017 г. минсельхоз Иркутской области планирует выпустить в Братское водохранилище 320 тыс. штук подращенной молоди байкальского омуля. В настоящее время ведомство определяется с подрядчиком.
В Краснодарском крае в ближайшее время разработают план сохранения Суджукской лагуны. Если не принять немедленных мер, уникальный водоем - место нереста и нагула молоди черноморских рыб - за несколько лет может превратиться в болото, отмечают в АзНИИРХ.
07 февраля 2017 года
В пошлом году через терминал «Сероглазка» на Камчатке прошло 30 тыс. тонн рыбной продукции. В этом году объемы перевалки планируется увеличить вдвое. Предполагается приступить к строительству холодильника и запустить в эксплуатацию новое крановое оборудование.
Сотрудники Биробиджанской таможни пресекли попытку вывоза в Китай в общей сложности почти 25 тонн пресноводной рыбы и лосося, не указанных в декларациях.
В январе компании Ямало-Ненецкого автономного округа освоили более 700 тонн рыбы, уровень 2016 г. превышен на 267 тонн. В основном ловят частиковые виды, активно в сети рыбаков идет щука.
Вопрос перевода объектов промысла из «неодуемых» в ОДУ и обратно до сих пор не имеет регламентированного решения. Позиция науки – в каждом случае подход должен быть индивидуальным, для долгой и безопасной эксплуатации ВБР, отмечает замдиректора ТИНРО-Центра Игорь Мельников.