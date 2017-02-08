09 февраля 2017 года

Российский краб потеснил американского на рынке Японии

В прошлом году Япония закупила за рубежом 36 495 тонн краба - на 3% больше, чем в 2015 г. Сокращение импорта мороженого камчатского краба и стригуна опилио из Соединенных Штатов компенсировали поставки из России и Европы.

Общая стоимость ввезенного в 2016 г. в Страну восходящего солнца краба составила 65,45 млрд иен (582,49 млн долларов), на 5% превысив показатель предыдущего года. Такой рост был достигнут благодаря увеличению импорта российского краба, пишет портал Minato Tsukiji.

По поставкам свежего краба ситуация оказалась разнонаправленной, сообщает корреспондент Fishnews. Ввоз камчатского краба сократился, а закупки за границей краба-стригуна опилио намного превысили уровень 2015 г.

Импорт мороженого камчатского краба американского происхождения снизился на 39%, до 876 тонн. По информации Minato Tsukiji, это связано с сокращением квоты и устойчивым спросом на рынке США. В то же время ввоз в Японию камчатского краба из России вырос на 23% - до 3 911 тонн. Поставки не остановил даже рост цен.

Импорт мороженого американского стригуна опилио составил 3 200 тонн (-36%). На 24% сократился и импорт канадского краба-стригуна (-24%, до 5 790 тонн).

Импорт же российского мороженого опилио вырос на 22% - до 12 170 тонн. А поставки этого краба из Испании, Латвии, Литвы и Норвегии (скорее всего, пойманного в Баренцевом море), увеличились в 2-3 раза. Свежего опилио из РФ в Японию ввезено 1 320 тонн (+55%).

Импорт свежего камчатского краба в Страну восходящего солнца в целом составил 738 тонн. Это на 13% меньше, чем в 2015 г.

Fishnews