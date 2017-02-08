Российский краб потеснил американского на рынке Японии

08 февраля 2017 года
В Японии создан межведомственный совет по совместной хозяйственной деятельности с Россией на южных Курильских островах. Его участники рассмотрят возможность сотрудничества, в частности, в сфере рыболовства и аквакультуры.
Посол Исландии в России на встрече с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым рассказала, что компании островного государства изучают возможности совместных проектов в отрасли. Руководитель ведомства пригласил зарубежных представителей на рыбный форум в Петербурге.
07 февраля 2017 года
6 февраля в Москве открылась 24-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2017». В тематическом салоне «Рыба и морепродукты» в этом году участвуют более 50 компаний из России и зарубежных стран.
На Камчатке расследуется уголовное дело о незаконной добыче более 13 тыс. особей синего краба, найденных на борту судна-«подфлажника». Причиненный ущерб оценивается в сумму свыше 5,5 млн рублей.
03 февраля 2017 года
Организаторы третьего Восточного экономического форума принимают предложения по тематическому наполнению деловой программы, а также организации и проведению мероприятий ВЭФ-2017.
В Хасанском районе Приморского края направлено в суд уголовное дело в отношении шести иностранных граждан, обвиняемых в незаконной добыче краба-стригуна опилио. По данным следствия, стоимость улова составила 915 тыс. рублей
09 февраля 2017 года
За сброс синтетических тросов и сетей за борт будут изыматься ДСК компании и свидетельство об управлении безопасностью судна, сообщает Приморское теруправление Росрыболовства.
В Республике Саха (Якутия) на конкурс выставлены 20 участков для традиционного рыболовства. Они расположены на реках Лена, Колыма, Алдан, Мая, Юдома, Степан, Нучча, Токко, Кытах и Сугар.
На Ямале возле Салехарда полицейские и сотрудники рыбоохраны нашли в полуприцепе остановленного автомобиля около 900 кг чира без документов. Перевозчик рассказал, что выловил рыбу летом и осенью прошлого года.
Судовладельцам дали переходный период до 1 июля 2017 г. для правильного опломбирования оборудования, входящего в состав ТСК. В Росрыболовстве подчеркнули, что ставить защитные пломбы на аппаратуру автоматизированной идентификационной системы не потребуется.
Финансовая господдержка рыбаков Ненецкого АО стимулирует их выходить «из тени» и вести промысел легально, отмечают в правительстве региона. За прошлый год общее количество хозяйствующих субъектов, занятых промышленным рыболовством, выросло более чем в 1,5 раза.
К 8 февраля отечественные пользователи освоили 455 тыс. тонн водных биоресурсов, на 2,4% превысив уровень прошлого года. В Дальневосточном бассейне вылов составляет 357,4 тыс. тонн (+5,3 тыс. тонн).
В Калужской области суд признал запрещенной информацию о продаже электроудочек в Интернете. Удовлетворено 35 заявлений региональной природоохранной прокуратуры.
08 февраля 2017 года
На минтаевой путине некоторые капитаны выбрасывают за борт негодные орудия лова, которые потом наматываются на винты и тормозят промысел. Замруководителя Росрыболовства Петр Савчук поручил теруправлениям взять ситуацию на особый контроль.
В Японии создан межведомственный совет по совместной хозяйственной деятельности с Россией на южных Курильских островах. Его участники рассмотрят возможность сотрудничества, в частности, в сфере рыболовства и аквакультуры.
На крупнейшей европейской выставке Seafood Expo Global / Processing Global российские производители рыбы и морепродуктов вновь будут участвовать в формате национального павильона. Состав делегации вырастет почти вдвое – в Брюсселе продукцию представят 19 отечественных компаний.