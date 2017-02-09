09 февраля 2017 года

Выброс рваных сетей в море может дорого обойтись

За сброс синтетических тросов и сетей за борт будут изыматься ДСК компании и свидетельство об управлении безопасностью судна, сообщает Приморское теруправление Росрыболовства.

На участившиеся случаи намотки на винт выброшенных тросов и сетей обратили внимание в ходе заседания штаба охотоморской путины. Отправление за борт негодных орудий лова является грубым нарушением Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения (МКУБ). Росрыболовство требует от судовладельцев указать капитанам на их личную ответственность за такие действия.

Федеральное агентство подчеркивает необходимость строгого учета поступающих на суда синтетических тросов и сетей. Также нужно следить, чтобы они утилизировались только в береговых условиях с обязательным оформлением соответствующих документов.

В случае потери орудия лова судно должно обеспечить все меры по его поиску, сообщили Fishnews в Приморском теруправлении ФАР. Если найти уплывшую сеть или трос не получилось, или их невозможно поднять на борт, надо доложить координаты места утраты.

При обнаружении факта сброса такого мусора за борт у судовладельца будут изыматься ДСК (документ о соответствии требованиям МКУБ) компании и СвУБ (свидетельство об управлении безопасностью) судна, подчеркнули в теруправлении.

Fishnews