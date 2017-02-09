Выброс рваных сетей в море может дорого обойтись

09 февраля 2017 года
В Республике Саха (Якутия) на конкурс выставлены 20 участков для традиционного рыболовства. Они расположены на реках Лена, Колыма, Алдан, Мая, Юдома, Степан, Нучча, Токко, Кытах и Сугар.
На Ямале возле Салехарда полицейские и сотрудники рыбоохраны нашли в полуприцепе остановленного автомобиля около 900 кг чира без документов. Перевозчик рассказал, что выловил рыбу летом и осенью прошлого года.
Судовладельцам дали переходный период до 1 июля 2017 г. для правильного опломбирования оборудования, входящего в состав ТСК. В Росрыболовстве подчеркнули, что ставить защитные пломбы на аппаратуру автоматизированной идентификационной системы не потребуется.
К 8 февраля отечественные пользователи освоили 455 тыс. тонн водных биоресурсов, на 2,4% превысив уровень прошлого года. В Дальневосточном бассейне вылов составляет 357,4 тыс. тонн (+5,3 тыс. тонн).
08 февраля 2017 года
На минтаевой путине некоторые капитаны выбрасывают за борт негодные орудия лова, которые потом наматываются на винты и тормозят промысел. Замруководителя Росрыболовства Петр Савчук поручил теруправлениям взять ситуацию на особый контроль.
ЦСМС подготовит и представит в Росрыболовство методические рекомендации по опломбировке оборудования, входящего в состав технических средств контроля. Завершить эту работу планируется до 15 апреля.
09 февраля 2017 года
В прошлом году Япония закупила за рубежом 36 495 тонн краба - на 3% больше, чем в 2015 г. Сокращение импорта мороженого камчатского краба и стригуна опилио из Соединенных Штатов компенсировали поставки из России и Европы.
В Республике Саха (Якутия) на конкурс выставлены 20 участков для традиционного рыболовства. Они расположены на реках Лена, Колыма, Алдан, Мая, Юдома, Степан, Нучча, Токко, Кытах и Сугар.
На Ямале возле Салехарда полицейские и сотрудники рыбоохраны нашли в полуприцепе остановленного автомобиля около 900 кг чира без документов. Перевозчик рассказал, что выловил рыбу летом и осенью прошлого года.
Судовладельцам дали переходный период до 1 июля 2017 г. для правильного опломбирования оборудования, входящего в состав ТСК. В Росрыболовстве подчеркнули, что ставить защитные пломбы на аппаратуру автоматизированной идентификационной системы не потребуется.
Финансовая господдержка рыбаков Ненецкого АО стимулирует их выходить «из тени» и вести промысел легально, отмечают в правительстве региона. За прошлый год общее количество хозяйствующих субъектов, занятых промышленным рыболовством, выросло более чем в 1,5 раза.
К 8 февраля отечественные пользователи освоили 455 тыс. тонн водных биоресурсов, на 2,4% превысив уровень прошлого года. В Дальневосточном бассейне вылов составляет 357,4 тыс. тонн (+5,3 тыс. тонн).
В Калужской области суд признал запрещенной информацию о продаже электроудочек в Интернете. Удовлетворено 35 заявлений региональной природоохранной прокуратуры.
08 февраля 2017 года
На минтаевой путине некоторые капитаны выбрасывают за борт негодные орудия лова, которые потом наматываются на винты и тормозят промысел. Замруководителя Росрыболовства Петр Савчук поручил теруправлениям взять ситуацию на особый контроль.
В Японии создан межведомственный совет по совместной хозяйственной деятельности с Россией на южных Курильских островах. Его участники рассмотрят возможность сотрудничества, в частности, в сфере рыболовства и аквакультуры.
На крупнейшей европейской выставке Seafood Expo Global / Processing Global российские производители рыбы и морепродуктов вновь будут участвовать в формате национального павильона. Состав делегации вырастет почти вдвое – в Брюсселе продукцию представят 19 отечественных компаний.