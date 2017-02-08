08 февраля 2017 года

Минтайщикам напомнят о правильной утилизации сетей

На минтаевой путине некоторые капитаны выбрасывают за борт негодные орудия лова, которые потом наматываются на винты и тормозят промысел. Замруководителя Росрыболовства Петр Савчук поручил теруправлениям взять ситуацию на особый контроль.

Уловы минтая – в плюсе

На 7 февраля российские рыбаки добыли в Охотском море 249,9 тыс. тонн минтая (23% от ОДУ). Это на 5,9 тыс. тонн больше, чем на отчетную дату 2016 г. Тихоокеанской сельди в Северо-Охотоморской подзоне поймано 52,3 тыс. тонн, что практически соответствует уровню прошлого года.

За последнюю неделю добывающий флот поменял свою дислокацию: часть судов перешла с промысла сельди на вылов минтая. Также суда начали перемещаться из Камчатско-Курильской подзоны в Северо-Охотоморскую. Данные озвучил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов на очередном заседании штаба охотоморской путины.

Как сообщили в пресс-службе Росрыболовства, повышение показателей добычи минтая достигнуто за счет увеличения вылова в Камчатско-Курильской подзоне на 107,2 тыс. тонн. В Западно-Камчатской подзоне освоено 48, 9 тыс. тонн (+11,9 тыс. тонн). За счет Камчатско-Курильской подзоны компенсируется недолов в Северо-Охотоморском районе в объеме 101,5 тыс. тонн.

Суммарный объем добычи в Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонах превысил уровень прошлого года на 119,1 тыс. тонн и составил 208,2 тыс. тонн. Всего минтай в Охотском море на момент отчета облавливало 112 судов, сельдь - 7 судов.

Погода благоприятствовала рыбалке

Как доложил замруководителя координационной группы Росрыболовства Юрий Омельченко, на прошедшей неделе ледовая и метеорологическая обстановка в целом была благоприятна для лова минтая во всех районах Охотского моря, за исключением Восточно-Сахалинской подзоны. Безопасность экспедиции обеспечивает ЛСС «Сибирский». Сейчас в район Северо-Курильска направляется спасатель «Суворовец», который будет дежурить в южных районах промысла.

В Северо-Охотоморской подзоне промысловая обстановка определяется взаимным расположением скоплений минтая и ледовых полей. Доступные концентрации находятся на изобатах 200-270 м, флот работает в полях мелкобитого проходимого льда. В подзоне находятся 27 крупнотоннажных судов, уловы достигают 250 тонн на судосутки, средний промысловый размер рыбы - 38-42 см, приловы молоди в среднем составляют около 10%. В подзоне с начала года добыто 41,6 тыс. тонн минтая.

В Западно-Камчатской подзоне на минувшей неделе промысловая обстановка была удовлетворительной, уловы доходили до 260 тонн на судно. Скопления минтая подвижны и смещаются в северо-восточном направлении. В основном в тралы попадала рыба размером 37,5-38 см, приловы молоди в отдельных районах составляли от 12% до 18%. Если судить по работе судов снюрреводного промысла, скопления начали появляться на изобатах 100 м и менее. С начала года в районе поймано 46,5 тыс. тонн по промышленным квотам и свыше 2 тыс. тонн по прибрежным.

В Камчатско-Курильской подзоне промысловая обстановка была в целом удовлетворительна, но нестабильна. Скопления крупного минтая подвижны и периодически рассеиваются. Уловы на судосутки достигали 200 тонн, их основу составляли рыбы размером 38-45 см. Приловы молоди колебались в диапазоне от 12 до 14%. В подзоне добыто 158 тыс. тонн минтая по промышленным квотам и 2 тыс. тонн по прибрежным.

На Северных Курилах работало семь судов, промысловая обстановка в последние несколько дней стабилизировалась. Уловы доходили до 80 тонн на судосутки. Периодически работают снюрреводы со сдачей улова на береговые предприятия. С начала года в районе освоено около 2,1 тыс. тонн минтая по промышленным квотам и 8 тыс. тонн по прибрежным.

Лед вытеснил крупнотоннажники с сельди

На промысле сельди в Северо-Охотоморской подзоне из-за сложной ледовой обстановки среднетоннажный флот переходит на добычу минтая в другие подзоны, в районе остались только крупнотоннажные суда. Основные зимовальные скопления сельди закрыты тяжелыми льдами, флот работает в районе 57 градуса к востоку от 152 меридиана. Уловы держатся в районе 80 тонн на судно. Прошлогодний уровень добычи по всем видам квот превышен почти на 3 тыс. тонн.

В районе экспедиции на момент отчета находилось 34 единицы транспорта, под погрузкой ежедневно – от 10 до 14 судов, остальные - в ожидании накопления продукции на промысловых судах и переходах. За отчетный период закончили погрузку и снялись в порт 9 транспортов различной емкости.

Работу флота и обеспечение погрузочных работ контролируют 35 инспекторов морской охраны. В экспедиции работают 10 наблюдателей из ТИНРО-Центра, КамчатНИРО и МагаданНИРО.

На северо-востоке ждут жестких штормов

Согласно прогнозу специалистов Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра, в ближайшую неделю погодные условия в Охотском море будет определять глубокий океанический циклон. В эти дни над районами промысла будут преобладать северные и северо-восточные ветра со скоростями 10-15 м/с. 9 февраля в отдельных районах (преимущественно западнее и северо-западнее западнокамчатского шельфа) скорость ветра может достигать 20 м/с.

Что касается ледовой обстановки, то на протяжении предстоящей недели погодные условия в северной части Охотского моря будет определять тыловая часть циклонов. Наиболее жесткие штормовые условия ожидаются в северо-восточном секторе акватории: в районах у полуостровов Кони и Пьягина и на подходах к заливу Шелихова. Здесь северо-восточные ветра могут способствовать расширению зоны плавучих льдов в результате активного дрейфа полей мелко- и среднебитого льда к юго-западу. В этот же период времени северо-западный ледяной массив может подвергаться прижимному влиянию северо-восточных ветровых переносов от умеренных до штормовых скоростей. При этом карманы чистой воды будут заполняться полями подвижного льда, прогнозируют ученые. Ожидается, что с 10 по 11 февраля штормовые условия могут несколько ослабнуть и ледовая обстановка в районах дислокации добывающего флота немного стабилизируется.

В Россию идет больше рыбы

По данным Приморского территориального управления, в порты края доставлено более 107,5 тыс. тонн минтая, что на 24,7 тыс. тонн выше уровня прошлого года. Более 28 тыс. тонн продукции оформлено для поставок на внутренний рынок (годом ранее – 17 тыс. тонн). Сельди с промысла поступило около 62,5 тыс. тонн, на внутренний рынок оформлено свыше 45 тыс. тонн, за рубеж – 17,4 тыс. тонн (в прошлом году объемы экспорта и поставок в Россию распределялись примерно 60% на 40%). Средняя загрузка холодильников Приморья составляет 78,6%, в структуре хранимой продукции преобладает сельдь.

Как сообщает теруправление, стоимость доставки рыбопродукции из Владивостока до Москвы за последнюю неделю понизилась и составляет в среднем 9–10,5 руб./кг (в аналогичный период 2016 г. - 11 руб./кг). По состоянию на 6 февраля, в западные районы страны отправлено 12 ускоренных поездов с рыбой (на отчетную дату прошлого года – 9 поездов).

Промыслу мешает опасный мусор

Особое внимание Василий Соколов уделил нарушениям, допускаемым некоторыми капитанами, которые избавляются от пришедших в негодность орудия лова прямо в районе промысла.

«Ситуация с выбросами сетематериалов складывается неудовлетворительная. Происходит выброс пришедших в негодность орудий лова за борт, в результате чего возникают аварийные ситуации – намотка сетей на винты – отметил Василий Соколов. – То есть участники промысла сами осложняют себе жизнь – происходят простои судов, пока спасатели оказывают помощь, потеря драгоценного промыслового времени и прочие неудобства». Василий Соколов поручил заместителю руководителя координационной группы Юрию Омельченко довести до капитанов необходимость соблюдения правил безопасности.

Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук подчеркнул, что теруправлениям необходимо взять ситуацию на особый контроль. «Мы направили всем вовлеченным ведомствам, включая Пограничную службу ФСБ России, телеграммы с разъяснениями по этому вопросу. Утилизация орудий лова должна производиться только в береговых условиях. Территориальным управлениям Росрыболовства поручаю провести работу с рыбопромышленниками, объяснить необходимость предоставления соответствующих документов. Будем системно наводить в этом вопросе порядок», – сказал Петр Савчук.

Fishnews