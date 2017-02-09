09 февраля 2017 года

Терминал «Сероглазка» должен стать альтернативой портам Приморья

В правительстве Камчатского края обсудили перспективы развития портовой инфраструктуры региона. Большие планы связаны с созданием крупного транспортно-логистического центра – проектом, который реализует компания «Терминал «Сероглазка».

«Нам очень нужно развивать портовую инфраструктуру. Мы проводили большую работу с тем, чтобы конечным пунктом Северного морского пути здесь, на тихоокеанском побережье, стал порт Петропавловска-Камчатского. Перспективы очень хорошие. Но тех мощностей, которые мы сегодня имеем, будет недостаточно, их надо развивать», - отметил на встрече с представителями зарубежного и российского бизнеса губернатор Камчатского края Владимир Илюхин. По его словам, на Камчатке есть приличный потенциал в части организации перевозок, главное сейчас – создание причальной инфраструктуры.

В этой части большие планы регион связывает с реализацией проекта, который реализует ООО «Терминал «Сероглазка», входящее в группу «Норебо». Эта компания стала вторым официальным резидентом Свободного порта Владивосток в Камчатском крае. В рамках особого режима планируется создать крупный транспортно-логистический центр. Основной площадкой для его размещения стала база флота компании АО «Акрос», которое также входит в группу «Норебо».

Территория базы флота, принадлежащая АО «Акрос», которая включает в себя причальные стенки протяженностью 1500 п/м и складскую инфраструктуру, была передана в доверительное управление ООО «Терминал «Сероглазка» для реализации инвестиционного проекта: создания в Камчатском крае современного рефрижераторного терминала по комплексному обслуживанию рыбопромысловых и линейных судов. В рамках проекта на территории порта будет построен холодильный комплекс емкостью 15 000 тонн, обустроены причальные сооружения, ремонтные цеха, рефрижераторный и складской комплекс.

«В наших планах создать второй по объемам перевалки контейнерных грузов порт на Камчатке, - рассказал генеральный директор ООО «Терминал «Сероглазка» Владимир Вальтер. – В перспективе компания планирует создать альтернативу приморским портам. Основными направлениями деятельности транспортно-логистического центра будут хранение и складирование замороженных или охлажденных грузов, контейнеров, а также комплексное обслуживание промысловых судов, в том числе подготовка к рейсу, снабжение, бункеровка, судоремонт. Мощности терминала позволят обеспечить перевалку камчатской рыбопродукции для дальнейшей отправки на российский рынок, минуя иностранные порты. Кроме того, мы предлагаем камчатским предприятиям прямые экспортные сервисы по доставке рефконтейнеров в порты Азии, Европы, США, без захода в другие порты Дальнего Востока».

По предварительным оценкам, суммарный годовой оборот рефгрузов в порту будет превышать 300 000 тонн. Создание подобного терминала позволит предоставить услуги широкому кругу компаний, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края. Наряду с рыбопромысловым флотом, компания нацелена на обслуживание торговых судов и судов общего назначения.

«Инструментарий, который сегодня создается Правительством России, дает очень многие возможности для бизнеса здесь, на территории Дальнего Востока и на Камчатке в частности. Бизнес должен чувствовать себя свободно, но вместе с тем очень ответственно перед людьми и перед территорией, на которой работает. Мы сторонники подобного подхода и будем поддерживать такие проекты, потому что они реализуются в общих интересах», - отметил Владимир Илюхин.

Проект по созданию в Петропавловске-Камчатском нового транспортно-логистического центра предполагает поэтапную реализацию. Завершить строительство всей инфраструктуры ООО «Терминал «Сероглазка» рассчитывает в 2021 г.

Fishnews