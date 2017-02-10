10 февраля 2017 года

«Караван» с осетриной не доехал до Хабаровска

В Хабаровском крае полиция остановила колонну из трех автомашин, перевозившую примерно две тонны осетровых. Документы на продукцию владелец груза предоставить не смог.

Колонна была остановлена на 502 км автодороги Николаевск-на-Амуре — Селихино. В ходе досмотра в первых двух автомобилях были обнаружены 107 фрагментов рыб осетровых видов, сообщили Fishnews в пресс-службе МВД России.

Водитель третьей машины рассказал, что он приобрел рыбу у неизвестного и попросил водителей двух иномарок доставить груз в Хабаровск. Документы на добычу и перевозку осетровых у мужчины отсутствовали.

Полиция возбудила уголовное дело по части 1 статьи 258 УК РФ («Незаконный оборот водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации»). В качестве подозреваемых по нему проходят все трое водителей. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до трех лет. Осетрина изъята и предана на ответственное хранение.

Fishnews