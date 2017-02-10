10 февраля 2017 года

Избиение рыбинспектора повлекло уголовные последствия

Перед судом предстанет житель чувашского города Алатырь, который дважды был уличен в незаконной добыче песка в водоохранной зоне и оба раза оказывал активное сопротивление инспектору рыбоохраны. В результате к административной статье прибавилась и уголовная – за избиение представителя власти.

Шумерлинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Чувашии завершил расследование уголовного дела в отношении жителя города Алатыря. Он обвиняется по двум эпизодам преступления, предусмотренного статьей 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, в том числе опасного для жизни и здоровья).

По версии следствия, в ноябре прошлого года на территории водоохраной зоны реки Бездны в Алатырском районе инспектор теруправления Росрыболовства выявил факт незаконной добычи песка с использованием трактора и грузовика «Урал». Не желая отвечать перед законом, нарушитель поспешил скрыться на автомобиле. Беглеца попытался остановить инспектор рыбоохраны: он вскочил на подножку кабины, но был сбит ударом в лицо.

Менее месяца спустя злоумышленник снова пытался вывезти песок из того же района, но вновь был уличен тем же сотрудником теруправления Росрыболовства. На этот раз мужчина уже серьезно избил представителя власти, что впоследствии подтвердила судебно-медицинская экспертиза.

В результате злоумышленник был привлечен и к административной ответственности за использование водоохраной зоны с нарушением ограничений хозяйственной деятельности (часть 1 статьи 8.42 КоАП РФ), и к уголовной. Как сообщили Fishnews в следственном управлении СКР по Чувашской Республике, собрана достаточная доказательная база, уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Алатырский районный суд для рассмотрения по существу.

Fishnews