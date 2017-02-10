10 февраля 2017 года

План по зарыблениям перевыполнен

Рыбоводные учреждения Росрыболовства в рамках госзаданий за 2016 г. выпустили в дикую природу 8,1 млрд штук водных биоресурсов, превысив плановые показатели на 5%. В этом году предполагается уделить большое внимание восстановлению омулевых заводов.

На вольные хлеба отправили 357 млн молоди лососевых видов рыб, 53 млн осетровых, 51 млн карповых и 3 млн сиговых, сообщили Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.

Управление аквакультуры ведомства провело анализ выпусков за последние три года. Было выявлено значительное снижение объемов по сиговым видам рыб. В первую очередь это обусловлено тем, что мероприятия по искусственному воспроизводству водных биоресурсов по государственному контракту осуществлял АО «Востсибрыбцентр», отметили в Росрыболовстве. В 2014 г. заводы предприятия выпустили почти 6 млн штук байкальского омуля, в следующем году обязательства по госконтракту были не выполнены, в 2016 г. госконтракт не заключался.

Сохранение запаса байкальского омуля – одна из приоритетных государственных задач, подчеркнули в ФАР. Чтобы возобновить работы по искусственному воспроизводству, в управление Росрыболовства в прошлом году передали три омулевых завода «Востсибрыбцентра» (Баргузинский, Селенгинский и Большереченский). С момента передачи прорабатывается вопрос по их восстановлению, так как предприятия находятся в плачевном состоянии.

В рамках федеральной целевой программы по охране озера Байкал на 2017 год предусмотрено выделение 14,5 млн рублей на разработку проектно-сметной документации по реконструкции заводов. Эти средства предполагается направить на восстановление Большереченского и Селенгинского заводов (5,5 млн и 9 млн рублей соответственно).

Fishnews