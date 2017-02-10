План по зарыблениям перевыполнен

10 февраля 2017 года
Готовятся поправки в закон о рыболовстве, касающиеся распределения лимитов для коренных малочисленных народов. Изменения направлены, в частности, на оптимизацию процесса принятия решений о выделении квот и объемов вылова.
За 2016 г. предприятия Республики Крым и города федерального значения Севастополь произвели 418,68 тонны продукции товарной аквакультуры. Результат предыдущего года превышен в 2,1 раза.
ФГБУ «ЦСМС» работает над созданием интернет-портала Отраслевой системы мониторинга, который объединит все сетевые ресурсы в составе ОСМ. Универсальный личный кабинет должен стать единой точкой доступа к услугам и сервисам.
Перед судом предстанет житель чувашского города Алатырь, который дважды был уличен в незаконной добыче песка в водоохранной зоне и оба раза оказывал активное сопротивление инспектору рыбоохраны. В результате к административной статье прибавилась и уголовная – за избиение представителя власти.
Республика Карелия стала лидером по итогам 2016 г. по объемам производства продукции аквакультуры – свыше 21 тыс. тонн – среди регионов, входящих в зону ответственности Северо-Западного теруправления Росрыболовства.
В Хабаровском крае полиция остановила колонну из трех автомашин, перевозившую примерно две тонны осетровых. Документы на продукцию владелец груза предоставить не смог.
10 февраля 2017 года
По предварительной оценке стоимость экспорта морепродуктов из Ирана в этом иранском календарном году, который завершится 20 марта, на 14% превысит прошлогодний и достигнет 400 млн долларов. Нынешний курс властей страны – на привлечение иностранных инвесторов в рыболовство.
Готовятся поправки в закон о рыболовстве, касающиеся распределения лимитов для коренных малочисленных народов. Изменения направлены, в частности, на оптимизацию процесса принятия решений о выделении квот и объемов вылова.
За 2016 г. предприятия Республики Крым и города федерального значения Севастополь произвели 418,68 тонны продукции товарной аквакультуры. Результат предыдущего года превышен в 2,1 раза.
ФГБУ «ЦСМС» работает над созданием интернет-портала Отраслевой системы мониторинга, который объединит все сетевые ресурсы в составе ОСМ. Универсальный личный кабинет должен стать единой точкой доступа к услугам и сервисам.
В январе на сайте regulation.gov.ru появилось уведомление о разработке поправок в сфере ветеринарии. Как рассказали в Минсельхозе, изменения будут касаться переноса срока перехода к электронной ветсертификации для товаров, на которые ветеринарно-сопроводительные документы пока можно не оформлять.
Президент ВАРПЭ Герман Зверев утвержден сопредседателем экспертной рабочей группы Открытого правительства по санитарно-эпидемиологическому надзору.
Перед судом предстанет житель чувашского города Алатырь, который дважды был уличен в незаконной добыче песка в водоохранной зоне и оба раза оказывал активное сопротивление инспектору рыбоохраны. В результате к административной статье прибавилась и уголовная – за избиение представителя власти.
Республика Карелия стала лидером по итогам 2016 г. по объемам производства продукции аквакультуры – свыше 21 тыс. тонн – среди регионов, входящих в зону ответственности Северо-Западного теруправления Росрыболовства.
В Хабаровском крае полиция остановила колонну из трех автомашин, перевозившую примерно две тонны осетровых. Документы на продукцию владелец груза предоставить не смог.
09 февраля 2017 года
В правительстве Камчатского края обсудили перспективы развития портовой инфраструктуры региона. Большие планы связаны с созданием крупного транспортно-логистического центра – проектом, который реализует компания «Терминал «Сероглазка».