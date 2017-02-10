13 февраля 2017 года

Обанкротивший рыбколхоз председатель отправился в колонию

В Астраханской области вступил в законную силу приговор в отношении бывшего председателя рыболовецкого колхоза. За злоупотребление полномочиями и преднамеренное банкротство юрлица он получил 3,5 года лишения свободы.

Прокуратура Икрянинского района Астраханской области поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Петра Бухтоярова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации) и статьей 196 УК РФ (преднамеренное банкротство).

Суд установил, что председатель колхоза «Красная Звезда» в период с ноября 2013 г. по апрель 2015 г. произвел реорганизацию юрлица, выделив из него сельскохозяйственный кооператив «Краса». При этом «Красе» были переданы основные средства колхоза - более 7 млн. рублей - и квоты на вылов биоресурсов.

Это привело к причинению ущерба колхозу и прекращению его производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности, также в отношении «Красной звезды» была введена процедура банкротства, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Астраханской области.

Икрянинский районный суд приговорил бывшего председателя к 3 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Петр Бухтояров на один год лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления.

Астраханский областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.

Fishnews