13 февраля 2017 года

Водоросли нанесли новый удар по аквафермерам Чили

В Республике Чили при перевозке погибло 170 тыс. экземпляров молоди лосося. Сообщается, что причиной стало использование забортной воды из залива Пеньяс: в резервуары попали токсины, выделяемые цветущими водорослями.

По данным Национальной службы рыболовства и аквакультуры Чили (Sernapesca), 3 февраля произошел падеж молоди лосося, перевозимой на акваферму в провинции Магальянес на самом юге страны. Еще одна компания заявила о случаях гибели рыбы при схожих обстоятельствах.

В Sernapesca заявили, что причиной этих происшествий стало цветение водорослей в заливе Пеньяс, через который двигались транспортные суда. Для обеспечения жизнедеятельности лосося использовалась забортная вода, поэтому опасные токсины, выделяемые водорослями, смогли попасть в резервуары с рыбой. Общее число погибшей молоди рыбы оценивается в 170 тыс. экземпляров, пишет Reuters.

В службе подчеркнули, что угрозы для акваферм пока нет, так как район, где было зафиксировано цветение водорослей, находится на расстоянии около 300 км от центров разведения лосося. Однако через него проходит один из маршрутов по доставке молоди на юг, а также рыбных «урожев» с предприятий на север. Sernapesca распространила предупреждение для компаний о необходимости огибать опасный участок, либо герметизировать судно во время прохода через него, сообщает корреспондент Fishnews.

Национальная служба рыболовства и аквакультуры Чили проведет исследования в заливе по согласованию с морской администрацией, Институтом развития рыболовства (IFOP) и Лососевым технологическим институтом (INTESAL). Облет акватории не позволил визуально обнаружить зараженный участок, однако мониторинг Пеньяса будет продолжен.

Несмотря на оптимизм, звучащий в сообщениях Sernapesca, представители отрасли начинают опасаться повторения прошлогоднего цветения водорослей. Оно привело к гибели более чем 20% лосося на чилийских аквафермах – около 25 млн. лососей. Свои выводы рыбоводы основывают на повторении погодных условий 2016 г., которые способствовали распространению «красных приливов».

Fishnews