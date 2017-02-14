14 февраля 2017 года

Январь стал успешным для крымских рыбаков

За первый месяц текущего года предприятия Крымского полуострова добыли почти 6,9 тыс. тонн рыбы (за аналогичный период 2016 г. — 4,9 тыс. тонн). При этом 77% вылова приходится на долю севастопольцев.

В январе промыслом в Крыму в общей сложности занимались 153 рыбодобывающих предприятия и индивидуальных предпринимателя. Они использовали 27 регистровых судов и 29 единиц маломерного флота.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства, несмотря на сложные погодные условия к 1 февраля добыто 6 896 тонн рыбы. Из них почти 6 тыс. тонн хамсы, 111 тонн тюльки, 368 тонн ставриды, 6 тонн луфаря, 8 тонн сельди, 44 тонны пиленгаса, 10 тонн кефалевых. Большую часть общего улова освоили рыбаки Севастополя - 5 368 тонн.

За аналогичный период прошлого года рыбаки полуострова поймали 4 867 тонн, в том числе 3 018 тонн хамсы, 350 тонн ставриды, 6 тонн пиленгаса, 0,5 тонны луфаря.

Fishnews