14 февраля 2017 года

Дальневосточная наука делится опытом

Отчетная сессия Ассоциации «НТО ТИНРО» открылась 14 февраля в Петропавловске-Камчатском. Специалистам дальневосточных рыбохозяйственных институтов предстоит обсудить доклады, посвященные тихоокеанским лососям, минтаю, сельди, осетровым, крабам и другим объектам и темам.

Отчетные сессии проходят ежегодно. Председатель Совета директоров ассоциации, директор ТИНРО-Центра Лев Бочаров выразил уверенность, что эта традиция должна продолжаться, ведь такие встречи позволяют специалистам отраслевых институтов представить результаты работы рыбакам и власти.

Главный специалист – советник ТИНРО-Центра Валерий Акулин отметил, что в последние годы удается неукоснительно следовать принципу чередования мест проведения таких сессий. В прошлом году сессия проходила на Сахалине, в нынешнем – на Камчатке.

От деятельности отраслевых НИИ зависит работа важнейшего для Камчатки и Дальнего Востока в целом рыбохозяйственного комплекса, подчеркнул заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства края Владимир Галицын. «Камчатка прибрежная, береговая держится исключительно на промысел тихоокеанских лососей. И вот в последние годы спасибо коллегам системы нашей науки дальневосточной, в частности камчатской, что прогнозы практически всегда оправдываются», - заявил куратор рыбной отрасли Камчатки. Это позволяет эффективно организовывать промысел, отметил он. Владимир Галицын пожелал участникам сессии плодотворной работы на благо отрасли.

Как сообщает корреспондент Fishnews, участие в сессии принимают начальник Управления науки и образования Федерального агентства по рыболовству Сергей Голованов, представители рыбохозяйственных ассоциаций из разных регионов, администраций Камчатского края и Сахалинской области.

На 16 февраля запланировано заседание Дальневосточного совета по промысловому прогнозированию, а также заседание Совета директоров дальневосточных рыбохозяйственных научных организаций Ассоциации «НТО ТИНРО».

Fishnews