НАО добавили семги

14 февраля 2017 года
Не успели утихнуть судебные споры портовиков и «Нацрыбресурса» вокруг аренды причальных стенок, как за арендаторов причалов решили «вступиться» некоторые члены комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий Общественной палаты РФ. Причем без каких-либо внутренних и межведомственных согласований.
За первый месяц текущего года предприятия Крымского полуострова добыли почти 6,9 тыс. тонн рыбы (за аналогичный период 2016 г. — 4,9 тыс. тонн). При этом 77% вылова приходится на долю севастопольцев.
По предварительным данным Росстата, объем производства рыбной продукции в 2016 г. вырос по сравнению с предыдущим годом на 2,8% и составил 3,936 млн тонн. Отмечается, что прирост произошел за счет рыбных пресервов, филе и мороженой рыбы.
13 февраля 2017 года
Этап общественного обсуждения проходят поправки Правительства РФ, подготовленные к законопроекту о любительском рыболовстве. Разработчики предлагают внести обширную правку в документ, одобренный Госдумой в первом чтении.
В Магаданской области обсудили проблемы реконструкции региональных лососевых рыбоводных заводов. Финансовую сторону вопроса предложено решать за счет привлечения средств от проведения компенсационных мероприятий.
На встрече в Минсельхозе руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт рассмотрели вопросы строительства рыборазводных заводов, применения квот под инвестиции и объединения усилий в борьбе с браконьерством в бассейне Амура.
14 февраля 2017 года
Неделя действий против «удобных» флагов пройдет в портах Дальнего Востока с 14 по 17 февраля. Инспекторы Международной федерации транспортных рабочих и Российского профсоюза моряков проверят условия труда на судах и регулярность выдачи зарплаты.
Министр промышленности и торговли Вьетнама Тран Туан Ань попросил профильные министерства Австралии снять ограничение на поставки креветки из азиатской республики. По словам чиновника, запрет негативно сказывается на вьетнамской креветочной индустрии.
Не успели утихнуть судебные споры портовиков и «Нацрыбресурса» вокруг аренды причальных стенок, как за арендаторов причалов решили «вступиться» некоторые члены комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий Общественной палаты РФ. Причем без каких-либо внутренних и межведомственных согласований.
Флот «Русской рыбопромышленной компании» пополнился транспортным рефрижератором «Золотой Рог». Судно дедвейтом 11,7 тыс. тонн будет использоваться для доставки продукции из районов промысла.
Отчетная сессия Ассоциации «НТО ТИНРО» открылась 14 февраля в Петропавловске-Камчатском. Специалистам дальневосточных рыбохозяйственных институтов предстоит обсудить доклады, посвященные тихоокеанским лососям, минтаю, сельди, осетровым, крабам и другим объектам и темам.
За первый месяц текущего года предприятия Крымского полуострова добыли почти 6,9 тыс. тонн рыбы (за аналогичный период 2016 г. — 4,9 тыс. тонн). При этом 77% вылова приходится на долю севастопольцев.
По предварительным данным Росстата, объем производства рыбной продукции в 2016 г. вырос по сравнению с предыдущим годом на 2,8% и составил 3,936 млн тонн. Отмечается, что прирост произошел за счет рыбных пресервов, филе и мороженой рыбы.
Около 300 кг сушеного трепанга перехватили пограничники Приморья на пункте пропуска Полтавка. Ценный груз нашли при досмотре грузовика, следовавшего из России в Китай.
В течение суток сотрудники МЧС России спасли более 20 рыбаков в разных уголках страны. Экстренная помощь потребовалась любителям подледного лова в Ленинградской области и на Сахалине.
13 февраля 2017 года
Этап общественного обсуждения проходят поправки Правительства РФ, подготовленные к законопроекту о любительском рыболовстве. Разработчики предлагают внести обширную правку в документ, одобренный Госдумой в первом чтении.