14 февраля 2017 года

НАО добавили семги

Ненецкому автономному округу на 60% увеличили разрешенные объемы вылова атлантического лосося в текущем году – с 10 до 16 тонн. Лимит повысили по предложению рыбохозяйственной науки.

Решение было принято на заседании Бюро Отраслевого совета по промысловому прогнозированию в Росрыболовстве. Участники совещания согласовали корректировку рекомендованных объемов добычи лосося в бассейне реки Печора.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе администрации Ненецкого автономного округа, решение было принято на основании предложения Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии.

Распределять объемы добычи семги между рыбаками-любителями и промышленниками будут участники региональной комиссии по анадромным, заседание которой пройдет в Нарьян-Маре весной. Комиссия также утвердит сроки добычи лососей. В прошлом году ловить семгу и горбушу в НАО было разрешено с 15 июня по 15 октября включительно.

Fishnews