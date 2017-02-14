14 февраля 2017 года

Портовое лобби идет в атаку

Не успели утихнуть судебные споры портовиков и «Нацрыбресурса» вокруг аренды причальных стенок, как за арендаторов причалов решили «вступиться» некоторые члены комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий Общественной палаты РФ. Причем без каких-либо внутренних и межведомственных согласований.

В распоряжении Fishnews оказалось письмо, подписанное председателем Комиссии по вопросам агропромышленного комплекса Евгенией Уваркиной, на имя министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки. Члены комиссии напомнили министру, что истек срок подачи в Правительство доклада с предложениями по обеспечению приоритета при заключении договоров аренды гидротехнических сооружений (ГТС), которые находятся на территориях опережающего развития или свободных портах. Чтобы «соблюсти директивные сроки», как говорится в письме, Комиссия предложила министру рассмотреть собственные рекомендации по развития портовой инфраструктуры.

В первую очередь, необходимо ускорить процедуру согласования договоров аренды государственных ГТС с резидентами ТОР и СВП. Срок должен составлять не более полутора месяцев с момента принятия заявления на аренду.

Во-вторых, предоставить резидентам ТОР и СВП возможность зачета в счет арендной платы инвестиций (в том числе частных, заемных, прямых иностранных), осуществленных в развитие портовой и рыбохозяйственной инфраструктуры.

Но, пожалуй, самое важное – это предоставить резидентам возможность выбора альтернативных форм использования государственных ГТС, кроме договоров аренды. В частности, речь идет о приватизации ГТС, а также о заключении договоров аренды либо договоров доверительного управления напрямую с Росимуществом для сокращения финансовой нагрузки на инвестиционный проект и выравнивания условий ведения предпринимательской деятельности по сравнению с портами, использующими приватизированные причалы. Также предлагается предусмотреть возможность заключения концессионного соглашения.

Комментируя данное письмо корреспонденту Fishnews заместитель генерального директора по экономике и инвестициям ФГУП «Нацрыбресурс» Сергей Сухов, назвал предложения Общественной палаты по вопросу аренды резидентами ТОРов или свободного порта государственных ГТС «экономически не обоснованными».

«Они предполагают для резидентов, которые планируют использовать причалы, предоставление дополнительных преференций за государственный счет сверх предусмотренных законодательством о ТОРах и СПВ. То есть будут созданы неравные условия деятельности резидентов ТОРов и СПВ, а также неравные конкурентные условия для различных дальневосточных портовых операторов», - считает спикер. Он напомнил, что приватизация причалов имела место только в трех случаях по решению суда, что не позволяет рассматривать данный режим использования причалов в качестве референтного. «Большинство портовых операторов работают на условиях долгосрочной аренды ГТС у государственных операторов, и портовая деятельность является экономически эффективной и развивающейся отраслью экономики дальневосточного региона», - заявил Сергей Сухов.

По мнению члена Общественного совета при Росрыболовстве Эдуарда Климова, письмо могло бы просто лечь в стол и остаться незамеченным, но оно продолжаети без того громкий конфликт между стивидорами и федеральным предприятием, в ведении которого находятся порты России. «Я не буду напоминать, какие судебные решения были вынесены. Суть их одна – порты находятся в управлении ФГУП «Нацрыбресурс», - сказал он. Эксперт подчеркнул, что озвученные в письме вопросы нельзя решать без согласования не просто с участниками рынка, но с заинтересованными федеральными структурами и ведомствами. «В конце концов, речь идет не о частной, а о государственной собственности. И о государственном интересе. Общественная палата и Комиссия как ее часть являются органами, которые должны взвешенно подходить к подобным вопросам. Пока же очевидно, что тема передачи причалов была изучена поверхностно (впрочем, как и многие другие вопросы «рыбного» управления). Жаль, что те, кто ответственен за принятие решений и их реализацию, должны не заниматься своими прямыми обязанностями, а бороться с подобными «ветряными мельницами», - заключил Эдуард Климов.

Fishnews