15 февраля 2017 года

ЕЭК разъяснила применение техрегламента

Документация, необходимая для подтверждения соответствия пищевой продукции требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности пищевой продукции» может храниться как в бумажном, так и в электронном виде.

На площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обсудили вопросы хранения и использования документации, касающейся безопасности пищевой продукции. В совещании, организованном департаментом функционирования внутренних рынков ЕЭК, приняли участие представители органов государственной власти и бизнес-сообщества Российской Федерации.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК, вопрос применения технического регламента возник в связи с тем, что производственные и торговые компании, специализирующиеся на пищевой продукции, проводят работу по переводу документирования внутренних процессов в электронный формат.

Департамент технического регулирования ЕЭК разъяснил представителям бизнеса, что согласно положению технического регламента вести и хранить документацию, в частности касающуюся выполнения мероприятий по обеспечению безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, можно как на бумажных, так и на электронных носителях информации.

Fishnews