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В интернете появились объявления об оказании помощи в трудоустройстве в крупные рыболовные компании Дальнего Востока: будьте бдительны – это мошенники!

Осторожно: мошенники!

В интернете появились объявления об оказании помощи в трудоустройстве в крупные рыболовные компании Дальнего Востока. За вознаграждение людям «гарантируют» работу в море и предоставляют трудовые договоры, которые на деле оказываются подделкой.

В приемную рыбопромышленных компаний Сахалина в период с 8 февраля поступило уже более шести звонков от моряков, которым предложили помощь в трудоустройстве. За умеренную плату в размере 20 000 рублей авторы объявлений в интернете «гарантируют» подписанный трудовой договор с такими компаниями, как «СТК», «КУК», «ПРК», «Монерон», «Севрыбфлот» и т.д. Людям на руки даже отправляют фальшивые трудовые договоры, подписанные якобы директором компании. Также им обещают оплатить проезд, встретить в аэропорту и проводить до судна, на котором планируется выйти в море.

«Нам, безусловно, льстит такое внимание к компаниям. Особенно приятно, что люди готовы сами платить деньги, лишь бы к нам трудоустроиться. Но все же хотим обратить внимание: компании «КУК», «ПРК», «СТК» и другие, указанные в данном объявлении, которое опубликовано на fishflot.ru или любом другом подобном сайте, не работают с посредниками при трудоустройстве сотрудников», – сообщил Fishnews заместитель директора ООО «Приморская рыболовная компания» Дмитрий Пашов.

Представитель рыбопромышленной компании подчеркнул, что трудоустройство на указанные предприятия не осуществляется с помощью кадровых агентств – только напрямую через отделы кадров самих организаций.

«Деньги, которые вы перечисляете юридическим или физическим лицам, обещающим помощь в трудоустройстве, не гарантируют вам его. Даже если вам отправили трудовой договор или пообещали устроить на конкретное судно. Даже если пообещали оплатить проезд до места работы и встретить в аэропорту, – заявил Дмитрий Пашов. – Если вы увидели такое объявление в интернете, будьте бдительны – это мошенники!»

Fishnews

  • В интернете появились объявления об оказании помощи в трудоустройстве в крупные рыболовные компании Дальнего Востока: будьте бдительны – это мошенники!
  • В интернете появились объявления об оказании помощи в трудоустройстве в крупные рыболовные компании Дальнего Востока: будьте бдительны – это мошенники!
    • НазадМетки: дальний востоксахалин

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