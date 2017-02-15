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Шотландия хочет оставлять у себя больше скумбрии

Шотландский министр рыболовства Фергус Эвинг собирается обязать рыбаков, добывающих пелагические виды, доставлять больше уловов на берег королевства. Для этого он намерен «придержать» часть квоты на скумбрию и пересмотреть требования к выдаче промбилетов.

Фергус Эвинг заявил рыбакам и рыбопереработчикам, что его министерство не распределит 12% квоты на добычу скумбрии в 2017 г., пока не будет сделан анализ объемов рыбы, доставляемой в шотландские порты и порты других стран.

Обсуждение этого шага с представителями пелагического сектора рыболовства состоится в конце февраля, когда завершится сезон добычи скумбрии, сообщает корреспондент Fishnews. Полная картина относительно удерживания части квоты станет понятна в марте, после предварительного распределения лимитов на 2017 г.

О письме министра рыбопромышленным компаниям стало известно британскому порталу Fishing News. По его информации, Фергус Эвинг заявляет, что главными ориентирами правительства при назначении квот является благосостояние не только рыбаков, но и всего бизнеса, связанного с рыболовством. Отраслевое министерство намерено реализовать план по выгрузке уловов на берег для всех промысловых судов Шотландии, чтобы в страну поступало больше рыбы.

По словам Фергуса Эвинга, пока значительная часть скумбрии, добытой по шотландской квоте, поставляется за рубеж. Это приводит к сокращению рабочих мест в рыбном хозяйстве королевства и упущенным экономическим возможностям.

Министр подчеркнул, что прошлогодняя добровольная инициатива по увеличению отгрузки уловов в шотландских портах дала очень ограниченный эффект. Чиновник заявил о необходимости пересмотреть условия выдачи разрешений на промысел. В них предлагается включить план по отгрузке определенного количества рыбы в портах страны либо другие меры, которые помогли бы прямо поддержать отраслевые сообщества Шотландии. Именно для этого Фергус Эвинг и намерен «придержать» 12% квоты на скумбрию в 2017 г.: как раз на такой объем была увеличена квота Шотландии на добычу этой рыбы в нынешнем году, отмечает Fishing News.

Норвежские рыбопереработчики, зависящие от поставок скумбрии из Шотландии, бурно отреагировали на письмо министра. Источник в Норвегии, прокомментировавший ситуацию порталу Undercurrent News, назвал инициативу Фергуса Эвинга «протекционистской». Было отмечено, что шотландцам стоит обратить внимание на другие меры по стимулированию рыбопереработки, так как сейчас норвежские компании выигрывают конкуренцию в честной борьбе, приобретая рыбу на открытых аукционах.

С 1991 г. промысловые суда Великобритании должны демонстрировать экономическую связь с рыболовными сообществами Соединенного Королевства, чтобы получать квоты. Согласно статистике, в 2004 г. 93% рыболовного флота Великобритании соответствовало этим критериям, отгружая более 50% уловов в отечественных портах. Однако с тех пор пропорция постепенно меняется в пользу зарубежных рынков, сообщает Undercurrent News.

Fishnews

НазадМетки: норвегияправительство

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